Світова торгівля зосереджена тут — країни з найбільшими портами

Сучасна світова торгівля зосереджена навколо лише кількох десятків надпотужних морських хабів. Саме вони приймають і відправляють левову частку контейнерів, нафти, сировини та готових товарів, визначаючи, як рухаються глобальні ланцюги постачання.

Близько 80% світового товарообігу за обсягом проходить морем — і вирішальну роль тут відіграють порти в кількох ключових державах. Новини.LIVE розбиралися, де сконцентровані основні "ворота" світової торгівлі.

Де зосереджені морські ворота світу

Чотирнадцять із 20 головних портів світу розташовані в Азії, при чому китайські гавані посіли чотири позиції у топ-5 і шість у топ-10.

Європейські та близькосхідні хаби доповнюють азійське домінування: Роттердам залишається найбільшим портом континенту, а Jebel Ali в ОАЕ — головним вузлом перевалки вантажів між Азією, Європою та Африкою.

На частку США припадає кілька ключових гаваней на обох узбережжях, через які йде значна частина транстихоокеанської та трансатлантичної торгівлі.

Топ країн за потужністю контейнерних портів

Китай — беззаперечний лідер за масштабами портової інфраструктури. Шанхай уже 14 років поспіль є найзавантаженішим контейнерним портом світу: у 2023 році він обробив близько 49 млн TEU, а у 2024-му вперше перетнув позначку 50 млн TEU.

До світового топа також входять китайські Нінбо-Чжоушань, Шеньчжень, Циндао, Гуанчжоу та порт Тяньцзіня. Сукупно ці гавані роблять Китай головним вузлом для експорту промислових товарів і імпорту ресурсів, що дає Пекіну потужний вплив на глобальні ланцюги постачання.

Місто-держава Сінгапур — це гігантський перевалочний хаб на перехресті маршрутів між Східною Азією, Європою, Африкою та Австралією. У 2023 році контейнерообіг сінгапурських терміналів перевищив 39 млн TEU, а в 2024-му зріс понад 40 млн TEU, що закріпило статус найбільшого у світі транзитного контейнерного порту.

Близько 90% контейнеропотоку тут — це саме транзит, тобто вантажі, які лише змінюють судно, прямують далі і фізично майже "не затримуються" в країні. Саме завдяки цьому Сінгапур контролює критичний вузол світової торгівлі, не маючи великих власних ринків збуту.

Об’єднані Арабські Емірати

ОАЕ є ключовим портовим гравцем на Близькому Сході. Флагманський Jebel Ali поблизу Дубая повернувся до топ-10 найзавантаженіших контейнерних портів світу, обробивши близько 14,5 млн TEU у 2023 році, а встановлена пропускна здатність терміналів оцінюється майже у 19,4 млн TEU на рік.

Через ОАЕ проходять потоки нафти, нафтопродуктів, контейнерних вантажів і реекспортних поставок до Африки, Південної Азії та Європи, що робить країну одним з головних логістичних "вузлів" в акваторіях Перської затоки та Аравійського моря.

Нідерланди

Нідерланди контролюють найбільший порт Європи — Роттердам. Це головні "морські ворота" для імпорту в ЄС енергоресурсів, промислових товарів та контейнерних вантажів. У 2023 році порт опрацював близько 13,4 млн TEU та залишився єдиним європейським портом у глобальному топ-10 за контейнерообігом.

Через Роттердам вантажі далі розходяться внутрішніми водними шляхами й залізницею до Німеччини, Бельгії, Франції та інших країн, тому фактично значна частина континентальної торгівлі "зав’язана" на нідерландську гавань.

Сполучені Штати Америки

США мають низку стратегічних портів на обох узбережжях. У Тихому океані ключову роль відіграють Лос-Анджелес і Лонг-Біч, через які проходить значна частина імпорту з Китаю та решти Азії. На Атлантичному узбережжі важливими контейнерними хабами є Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Савана й Х’юстон.

Разом ці порти забезпечують США статус одного з головних "фільтрів" світової торгівлі: через них проходять як потоки споживчих товарів, так і експорт агропродукції, енергоносіїв та промислової продукції.

Південна Корея та Малайзія

Порт Пусан у Південній Кореї входить до десятки найпотужніших контейнерних портів світу та є ключовим вузлом для всього Північно-Східного регіону Азії. Він обслуговує експорт автомобілів, електроніки та сталі, а також значний транзит між Китаєм, Японією та США.

Малайзія завдяки портам Порт-Кланг і Танджунг-Пелепас контролює важливу ділянку малаккської протоки — одного з найбільш завантажених судноплавних коридорів світу, через який проходить великий обсяг торгівлі між Азією, Європою й Близьким Сходом.

Чому домінує Азія

Переважна більшість світових виробничих ланцюжків, від електроніки до текстилю, зосереджена в азійських країнах. Тому логічно, що й основні морські хаби розташовані поруч із виробництвом: це скорочує логістичні витрати й час доставки. Разом з інвестиціями у глибоководні термінали, цифровізацію та автоматизацію це дозволило азійським портам вийти в абсолютні лідери за пропускною спроможністю.

Окремо свою роль відіграє географія. Порти Китаю, Сінгапуру, Південної Кореї та Малайзії розташовані на перетині маршрутів між Тихим океаном, Індійським океаном та Європою. Кожне "вузьке місце" на кшталт Малаккської протоки автоматично підсилює значення припортових держав як контролерів світових товаропотоків.

Що це означає для світого бізнесу

Концентрація найбільших портів у кількох країнах робить їх критично важливими для глобального бізнесу. Будь-які перебої в роботі цих хабів, від геополітичної напруги до локальних страйків чи погодних катаклізмів, миттєво відчуваються в усьому світі через затримки поставок і зростання фрахту.

