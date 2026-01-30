Аварии с участием роботакси — какие самые распространенные причины ДТП

Беспилотное такси Waymo. Фото: Waymo.com

Роботакси по всему миру все чаще попадают в аварии, хотя и значительно реже живых людей. За три последних года известно о десятках дорожных инцидентов, хотя чаще всего люди не получают тяжелых травм.

На днях роботакси Waymo попало в аварию возле начальной школы в США, сбив ребенка, что снова привело к проверкам регуляторами беспилотных авто компании, сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на Tech Crunch.

Что известно об инциденте с роботакси Waymo

Компания Waymo сообщила, что ее беспилотный автомобиль сбил ребенка недалеко от начальной школы в городе Санта-Моника. Возраст пострадавшего ребенка не разглашают, однако известно, что травмы были незначительными.

После инцидента власти начали официальное расследование. Waymo заявила, что будет полностью сотрудничать с регулятором в рамках проверки.

По данным компании, роботакси двигалось со скоростью около 27 км/ч и резко затормозило, снизив скорость до 10 км/ч перед столкновением. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного высокого внедорожника, оказавшись непосредственно на траектории движения автомобиля.

При этом автомобиль остался на месте происшествия, съехав на обочину, и не продолжал движение, пока правоохранители не позволили ему покинуть локацию.

Что известно о компании Waymo

Waymo — это дочерняя компания Google, которая является одним из пионеров в области автономных транспортных средств. Сейчас она играет одну из ключевых ролей в развитии беспилотных такси по всему миру.

Начиная с 2018 года, компания активно внедряет беспилотные автомобили для коммерческого использования во многих городах западного полушария.

Проверки деятельности роботакси

Инцидент произошел на фоне других проверок деятельности Waymo. Компания уже находится под расследованиями из-за похожих инцидентов.

Первое расследование NHTSA открыли в октябре после инцидента в Атланте, а на прошлой неделе к проверке присоединился Национальный совет по безопасности на транспорте из-за около 20 похожих случаев в Остине.

Почему роботакси лучше живых водителей

С 2020 года беспилотные авто Waymo проехали более 80 миллионов километров. За эти шесть лет компания сообщила о 60 авариях, достаточно серьезных, чтобы сработала подушка безопасности или кто-то был травмирован.

Впрочем, далеко не во всех этих случаях виноват был беспилотный автомобиль — федеральные правила в США требуют, чтобы компания сообщала обо всех значительных ДТП. Поэтому эти аварии были в основном или полностью виной других участников дорожного движения. В 34 случаях другие автомобили или велосипедисты врезались в Waymo. Несколько аварий произошли, когда Waymo высаживал пассажира и тот открыл дверь и задел автомобиль или велосипед, которые проезжали мимо.

В целом по данным экспертов, транспортные средства Waymo попадали в гораздо меньше серьезных аварий, чем авто, управляемые людьми.

