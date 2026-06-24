После ремонта: Kyiv City Express возобновляет полный круговой маршрут

Kyiv City Express в Киеве. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Национальный перевозчик Укрзализныця сообщил о возобновлении движения столичного пригородного поезда. После завершения ремонтных работ Kyiv City Express возобновляет полный круговой маршрут.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.

Kyiv City Express снова курсирует по полному кольцу

Отмечается, что мост между станциями Почайна и Радужный после ремонта открыт для движения по своему расписанию. В частности, уже с 28 июня Kyiv City Express возобновляет полное железнодорожное кольцо вокруг Киева.

В Укрзализныце рассказали, что на мосту были обновлены несущие конструкции, а также добавлены новые элементы путей. Теперь он имеет антикоррозионную защиту, которая существенно продлит срок его службы и повысит безопасность движения поездов.

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