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Главная Транспорт После ремонта: Kyiv City Express возобновляет полный круговой маршрут

После ремонта: Kyiv City Express возобновляет полный круговой маршрут

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 16:02
Kyiv City Express снова будет курсировать по полному кольцу вокруг Киева: что известно
Kyiv City Express в Киеве. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный перевозчик Укрзализныця сообщил о возобновлении движения столичного пригородного поезда. После завершения ремонтных работ Kyiv City Express возобновляет полный круговой маршрут.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.

Kyiv City Express снова курсирует по полному кольцу

Отмечается, что мост между станциями Почайна и Радужный после ремонта открыт для движения по своему расписанию. В частности, уже с 28 июня Kyiv City Express возобновляет полное железнодорожное кольцо вокруг Киева.

В Укрзализныце рассказали, что на мосту были обновлены несущие конструкции, а также добавлены новые элементы путей. Теперь он имеет антикоррозионную защиту, которая существенно продлит срок его службы и повысит безопасность движения поездов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как лучше покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться автопокупкой, и система приобретет нужные места за вас. Однако эта услуга доступна не на всех направлениях.

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Также Новини.LIVE писали, что услугами Укрзализныци ежедневно пользуются многие украинцы, и для отдельных категорий пассажиров действуют льготы. В частности, одни могут путешествовать бесплатно, другие — покупать билеты со скидкой. Стоит учесть, что некоторые льготы действуют только в определённый период времени.

Киев Укрзализныця Kyiv City Express
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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