Главная Транспорт Популярный космический шаттл неожиданно свернул рейсы для туристов

Популярный космический шаттл неожиданно свернул рейсы для туристов

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 20:54
Blue Origin остановил туристические рейсы в космос ради Лунной программы
Фото: Новини.LIVE, Blue Origin. Коллаж: Новини.LIVE

Компания Blue Origin приостанавливает космические туристические полеты New Shepard до 2028 года. Согласно объявлению, Blue Origin перенаправляет ресурсы на более быстрое развитие возможностей компании по пилотируемому освоению Луны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel Tomorrow.

Читайте также:

Цель — возвращение на Луну

В пресс-релизе фирма, принадлежащая Джеффу-Безосу, заявила, что этот шаг "отражает преданность Blue Origin цели страны вернуться на Луну и установить постоянное, устойчивое лунное присутствие".

Перерыв в туристических рейсах в Нью-Шепарда происходит на фоне того, что Blue Origin назвала "многолетним накоплением заказов от клиентов", причем спрос населения объясняется "стабильной и надежной работой" космической компании и "исключительным опытом клиентов".

Теперь тем, кто должен был вылететь в этом году, теперь приходится ждать до 2028 года, прежде чем рейсы возобновятся.

Кто руководит компанией

Конечно, идейным вдохновителем и основателем компании является Джефф Безос. И хотя сейчас он не занимает должность CEO, он принимает активное участие в стратегии развития Blue Origin, а в то же время в основном обеспечивает финансирование из своих личных средств.

Однако кроме Безоса важную роль в компании играют:

  • Дэвид Лимп — главный исполнительный директор (CEO) с июня 2023 года. Ранее работал в Amazon, где руководил подразделением устройств и сервисов.
  • Бобби Брауэр — старший вице-президент по программе New Glenn, который отвечает за развитие орбитальной ракеты компании.
  • Фил Джойс — старший вице-президент по программе New Shepard, который курирует развитие суборбитальных туристических полетов.

Именно с 2015 года, когда состоялся первый успешный запуск и посадка ракеты New Shepard, это стало важным шагом в развитии технологии многоразовых ракет. А уже в 2021 году прошел первый пилотируемый полет New Shepard с самим Джеффом Безосом, его братом Марком, 82-летней Уолли Фанк и 18-летним Оливером Дэменом на борту, что сделало их самым старым и самым молодым человеком в космосе.

В 2025 году состоялся исторический первый орбитальный запуск ракеты New Glenn, ознаменовавший вступление Blue Origin в клуб компаний, способных доставлять грузы на орбиту, несмотря на потерю первой ступени во время посадки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что не только Джефф Безос является единственным владельцем компании Amazon.

Также мы писали, что Илон Маск официально подтвердил, что первыми, кто побывает на Марсе, будут человекоподобные роботы Tesla Optimus. По его плану, первые роботы отправятся на Красную планету на борту корабля SpaceX уже в конце 2026 года.

туристы Джефф Безос космос путешествие Луна
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
