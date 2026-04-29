Главная Транспорт Популярная сеть отелей в Европе компенсирует гостям расходы на топливо

Дата публикации 29 апреля 2026 16:27
Macdonald Hotels and Resorts компенсирует гостям расходы на топливо: кто может воспользоваться предложением
Отель комментирует гостям расходы на горючее. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из крупнейших независимых гостиничных групп Великобритании решила помочь гостям с оплатой топлива. Компания "Macdonald Hotels and Resorts" запустила новую программу. Она действует в 29 отелях сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Отель компенсирует расходы на топливо

В рамках программы гости, которые забронируют проживание на две или более ночей в отелях, получат 20-25 фунтов стерлингов (примерно 1200-1500 гривен) на топливо.

Руководство отелей отмечает, что это решение было принято с целью помочь гостям, поскольку "цены на топливо в Британии значительно выросли с начала года".

На фоне роста расходов некоторые семьи в этом году бронируют отпуска в пределах Британии и новая программа может помочь сэкономить немного денег.

Кроме компенсации расходов на топливо, каждый гость получит дополнительный ваучер на 25 фунтов, который можно будет использовать на еду и напитки в отеле.

Такое уникальное предложение действует исключительно для номеров, забронированных через сайт компании. В течение 14 дней после заезда гости получат QR-код, который предоставляет скидку на топливо.

Какие отели и курорты участвуют в программе:

  • Alveston Manor;
  • Bath Spa Hotel;
  • Bear Hotel;
  • Berystede Hotel and Spa;
  • Burlington Hotel;
  • Cardrona Hotel and Golf;
  • Compleat Angler;
  • Drumossie.

Весь перечень можно посмотреть на сайте компании.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко сообщал, что цены на топливо на украинских АЗС могли вырасти до ста гривен, однако благодаря шагам правительства ситуацию удалось удержать под контролем.

Также Новини.LIVE писали, как водителю безопасно сэкономить на обслуживании авто. Всего несколько простых привычек позволяет владельцу авто сохранить сумму, эквивалентную стоимости новых шин или нескольких полных баков горючего.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
