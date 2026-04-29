Macdonald Hotels and Resorts компенсирует гостям расходы на топливо: кто может воспользоваться предложением

Отель комментирует гостям расходы на горючее. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из крупнейших независимых гостиничных групп Великобритании решила помочь гостям с оплатой топлива. Компания "Macdonald Hotels and Resorts" запустила новую программу. Она действует в 29 отелях сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Отель компенсирует расходы на топливо

В рамках программы гости, которые забронируют проживание на две или более ночей в отелях, получат 20-25 фунтов стерлингов (примерно 1200-1500 гривен) на топливо.

Руководство отелей отмечает, что это решение было принято с целью помочь гостям, поскольку "цены на топливо в Британии значительно выросли с начала года".

На фоне роста расходов некоторые семьи в этом году бронируют отпуска в пределах Британии и новая программа может помочь сэкономить немного денег.

Читайте также:

Кроме компенсации расходов на топливо, каждый гость получит дополнительный ваучер на 25 фунтов, который можно будет использовать на еду и напитки в отеле.

Такое уникальное предложение действует исключительно для номеров, забронированных через сайт компании. В течение 14 дней после заезда гости получат QR-код, который предоставляет скидку на топливо.

Какие отели и курорты участвуют в программе:

Alveston Manor;

Bath Spa Hotel;

Bear Hotel;

Berystede Hotel and Spa;

Burlington Hotel;

Cardrona Hotel and Golf;

Compleat Angler;

Drumossie.

Весь перечень можно посмотреть на сайте компании.

