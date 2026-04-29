Macdonald Hotels and Resorts компенсує гостям витрати на пальне: хто може скористатись пропозицією

Одна з найбільших незалежних готельних груп Великої Британії вирішила допомогти гостям з оплатою пального. Компанія "Macdonald Hotels and Resorts" запустила нову програму. Вона діє у 29 готелях мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Готель компенсує витрати на пальне

У рамках програми гості, які забронюють проживання на дві або більше ночей у готелях, отримають 20-25 фунтів стерлінгів (приблизно 1200-1500 гривень) на пальне.

Керівництво готелів зазначає, що це рішення було прийнято з метою допомогти гостям, оскільки "ціни на пальне у Британії значно зросли з початку року".

На тлі зростання витрат деякі сім'ї цього року бронюють відпустки в межах Британії і нова програма може допомогти заощадити трохи грошей.

Крім компенсації витрат на пальне, кожен гість отримає додатковий ваучер на 25 фунтів, який можна буде використати на їжу та напої в готелі.

Така унікальна пропозиція діє виключно для номерів, заброньованих через сайт компанії. Протягом 14 днів після заїзду гості отримають QR-код, який надає знижку на пальне.

Які готелі та курорти беруть участь у програмі:

Alveston Manor;

Bath Spa Hotel;

Bear Hotel;

Berystede Hotel and Spa;

Burlington Hotel;

Cardrona Hotel and Golf;

Compleat Angler;

Drumossie.

Весь перелік можна переглянути на сайті компанії.

