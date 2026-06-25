Поездка на поезде УЗ: как путешествовать с животными в пределах Украины

Перевозка животных в поезде. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Планируя поездку на поезде, владельцы животных должны заранее позаботиться обо всем необходимом для поездки — они полностью несут ответственность за любимцев. Укрзализныця установила определенные правила и ограничения для перевозки животных в поездах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ .

Поездка с небольшой собакой, котом или попугаем

Владелец должен взять с собой ветеринарный документ со всеми прививками и обработками, а также контейнер-переноску, рюкзак-переноску или другой временный домик с водонепроницаемым абсорбирующим дном. Кроме того, на животное нужно оформить перевозочный билет.

Поездка с большой собакой (выше 45 см в холке)

Четвероногий должен быть с поводком и в наморднике. Владелец должен купить отдельный билет на животное и иметь о себе ветеринарный документ

Больших собак можно перевозить только на:

вагонах купе и Люкс;

RIC;

поездах Интерсити и Интерсити+;

в сидячих вагонах региональных поездов.

В УЗ предупредили, что у купе владельцу необходимо выкупить четыре места, в вагоне Люкс — оба места, в вагоне RIC — три места.

Кроме того, в Интерсити и Интерсити+ с большой собакой нужно выкупить все места, расположенные единственным блоком в ряду и разместить любимца возле себя: под местами или рядом. При этом четырехлапому не разрешается ехать на сиденье.

В региональном поезде собаку разрешается перевозить в крайнем тамбуре первого или последнего вагона.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что услугами "Укрзализныци" ежедневно пользуются многие украинцы и для отдельных категорий пассажиров действуют льготы. В частности, одни могут путешествовать бесплатно, другие покупать билеты со скидкой. Следует учесть, что некоторые льготы работают только в определенный период времени.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ вправе проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.