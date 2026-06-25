Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Поездка на поезде УЗ: как путешествовать с животными в пределах Украины

Поездка на поезде УЗ: как путешествовать с животными в пределах Украины

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 11:37
Путешествие УЗ с животными по Украине: правила и необходимые документы в июне 2026 года
Перевозка животных в поезде. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя поездку на поезде, владельцы животных должны заранее позаботиться обо всем необходимом для поездки — они полностью несут ответственность за любимцев. Укрзализныця установила определенные правила и ограничения для перевозки животных в поездах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ .

Поездка с небольшой собакой, котом или попугаем

Владелец должен взять с собой ветеринарный документ со всеми прививками и обработками, а также контейнер-переноску, рюкзак-переноску или другой временный домик с водонепроницаемым абсорбирующим дном. Кроме того, на животное нужно оформить перевозочный билет.

Поездка с большой собакой (выше 45 см в холке)

Четвероногий должен быть с поводком и в наморднике. Владелец должен купить отдельный билет на животное и иметь о себе ветеринарный документ

Больших собак можно перевозить только на:

Читайте также:
  • вагонах купе и Люкс;
  • RIC;
  • поездах Интерсити и Интерсити+;
  • в сидячих вагонах региональных поездов.

В УЗ предупредили, что у купе владельцу необходимо выкупить четыре места, в вагоне Люкс — оба места, в вагоне RIC — три места.

Кроме того, в Интерсити и Интерсити+ с большой собакой нужно выкупить все места, расположенные единственным блоком в ряду и разместить любимца возле себя: под местами или рядом. При этом четырехлапому не разрешается ехать на сиденье.

В региональном поезде собаку разрешается перевозить в крайнем тамбуре первого или последнего вагона.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что услугами "Укрзализныци" ежедневно пользуются многие украинцы и для отдельных категорий пассажиров действуют льготы. В частности, одни могут путешествовать бесплатно, другие покупать билеты со скидкой. Следует учесть, что некоторые льготы работают только в определенный период времени.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ вправе проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации