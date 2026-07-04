Пассажир курит в поезде: в УЗ объяснили, к кому обращаться

Запрет на курение в поездах. Фото: Укрзализныця, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В Укрзализныце прокомментировали дискуссию о вредной привычке некоторых пассажиров. В частности, курить в поезде нельзя из-за потенциальной угрозы возгорания вагонов. В компании рассказали, как действовать, если кто-то из пассажиров нарушает запрет.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

Курение в поездах УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась, что проводница не делает замечаний пассажиру. В частности, мужчина каждые 20 минут выходил в тамбур покурить, и запах сигарет мешает другим пассажирам.

"Я уже задыхаюсь в купе. Только не говорите, что я должна ему что-то сказать — он уже накричал на девочку, что она выставила свою «косметичку» и он споткнулся, поэтому я лежу на верхней полке и не намерена с ним общаться", — поделилась пассажирка.

В УЗ подчеркнули, что курение в поездах запрещено, и если пассажир нарушает этот запрет, об этом обязательно нужно сообщить проводнику или начальнику поезда.

Однако там добавили, что проводник физически не может одновременно находиться во всех частях вагона и видеть действия каждого из трех десятков пассажиров, ведь во время рейса он выполняет много других служебных обязанностей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что не все вагоны оснащены кондиционерами или нормальной вентиляцией, поэтому в пути бывает очень душно, что плохо сказывается на самочувствии. В Укрзализныце объяснили, почему пока невозможно оборудовать все поезда современными системами охлаждения.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.