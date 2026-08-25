От 15 евро: Wizz Air объявил об осенне-зимней блиц-распродаже
Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу для пассажиров. Компания анонсировала акцию на осень и зиму. Путешественники могут «за копейки» посетить десятки туристических городов в «бархатный сезон» и в начале зимы, в частности, в Италии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.
Акция от Wizz Air
Пассажирам стоит поторопиться, ведь распродажа лоукостера продлится всего сутки — до 24:00 25 августа. Предложение авиакомпании действует на рейсы с 14 сентября по 10 декабря 2026 года.
Доступны рейсы из ближайших к Украине аэропортов:
- Варшава (WAW) – Стокгольм (Швеция) от 17 евро;
- Варшава (WMI) – Палермо (Италия) от 19 евро;
- Краков – Рим (Италия) от 15 евро;
- Жешув – Рим (Италия) от 28 евро;
- Кишинев – Афины (Греция) от 24 евро;
- Будапешт – Берлин (Германия) от 25 евро;
- Яссы – Милан (Италия) от 25 евро;
- Бухарест – Болонья (Италия) от 15 евро.
В стоимость билета входит только ручная кладь.
Какую сумку можно взять в самолет Wizz Air без доплаты
По правилам лоукостера, ручной кладью считается сумка, рюкзак или чемодан, которые должны помещаться под передним сиденьем. Их размеры не должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 килограммов.
Пассажирам следует учесть, что колесики чемодана не должны увеличивать размер сумки более чем на 5 см.
Без доплат пассажиры Wizz Air также имеют право взять с собой в самолет:
- верхнюю одежду;
- одеяло;
- книгу;
- пищу для младенцев;
- костыли, если это необходимо.
За превышение установленных размеров с пассажиров будет взиматься дополнительная плата в аэропорту.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.
Также Новини.LIVE писали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплаты пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в неё обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придётся отказывать себе в комфорте.
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