От 15 евро: Wizz Air объявил об осенне-зимней блиц-распродаже

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу для пассажиров. Компания анонсировала акцию на осень и зиму. Путешественники могут «за копейки» посетить десятки туристических городов в «бархатный сезон» и в начале зимы, в частности, в Италии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Акция от Wizz Air

Пассажирам стоит поторопиться, ведь распродажа лоукостера продлится всего сутки — до 24:00 25 августа. Предложение авиакомпании действует на рейсы с 14 сентября по 10 декабря 2026 года.

Доступны рейсы из ближайших к Украине аэропортов:

Варшава (WAW) – Стокгольм (Швеция) от 17 евро;

Варшава (WMI) – Палермо (Италия) от 19 евро;

Краков – Рим (Италия) от 15 евро;

Жешув – Рим (Италия) от 28 евро;

Кишинев – Афины (Греция) от 24 евро;

Будапешт – Берлин (Германия) от 25 евро;

Яссы – Милан (Италия) от 25 евро;

Бухарест – Болонья (Италия) от 15 евро.

В стоимость билета входит только ручная кладь.

Какую сумку можно взять в самолет Wizz Air без доплаты

По правилам лоукостера, ручной кладью считается сумка, рюкзак или чемодан, которые должны помещаться под передним сиденьем. Их размеры не должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 килограммов.

Пассажирам следует учесть, что колесики чемодана не должны увеличивать размер сумки более чем на 5 см.

Без доплат пассажиры Wizz Air также имеют право взять с собой в самолет:

верхнюю одежду;

одеяло;

книгу;

пищу для младенцев;

костыли, если это необходимо.

За превышение установленных размеров с пассажиров будет взиматься дополнительная плата в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Также Новини.LIVE писали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплаты пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в неё обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придётся отказывать себе в комфорте.