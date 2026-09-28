Путешествие с УЗ: перечень нарушений, за которые предусмотрены наказания

Поезд «Укразализныци». Фото: «Укразализныци»/Facebook

Во время поездки на поездах Укрзализныци все пассажиры должны соблюдать ряд правил и ограничений. За их нарушение предусмотрена административная ответственность. Нарушители будут вынуждены заплатить немалый штраф.

Ответственность пассажиров закреплена в Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, сообщает Новини.LIVE.

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За что могут оштрафовать в поезде УЗ

У каждого пассажира должен быть билет или документ, дающий право на льготный проезд. Согласно статье 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за безбилетный проезд предусмотрен штраф в десятикратном размере от стоимости проезда.

В частности, если билет на поезд стоит 250 гривен, за поездку без билета придется заплатить в 10 раз больше — 2500 гривен. Приобрести посадочный талон пассажир может любым удобным способом — онлайн через приложение или сайт, либо в железнодорожных кассах.

За какие еще нарушения пассажиру придется заплатить штраф:

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выбрасывание мусора из окна или переход через железнодорожные пути в неположенном месте — штраф 34–170 грн;

курение в вагонах, тамбурах или на платформах — штраф 85–340 грн;

превышение веса ручной клади — штраф 17 грн;

подделка или продажа поддельных билетов — штраф 510–850 грн.

Наибольшие штрафы предусмотрены за нарушение пожарной безопасности. Их размер составляет от пятидесяти необлагаемых минимумов для пассажиров. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в десятки раз больше.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на некоторых рейсах пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст её уже в поезде.

Также Новини.LIVE писали о том, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет покупается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.