Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Порушення правил у потязі УЗ: коли загрожує штраф

Порушення правил у потязі УЗ: коли загрожує штраф

Ua ru
28 вересня 2026 10:47
Подорож із УЗ: перелік порушень, за які передбачені покарання
Потяг Укразалізниці. Фото: Укразалізниці/Facebook

Під час поїздки потягами Укрзалізниці всі пасажири мають дотримуватись низки правил та обмежень. За їх порушення настає адміністративна відповідальність. Порушники будуть вимушені сплатити кругленький штраф.

Відповідальність пасажирів закріплена у Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, передає Новини.LIVE.

Реклама

За що можуть оштрафувати в потязі УЗ

У кожного пасажира має бути квиток, або документ, який дозволяє пільговий проїзд. Відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за безквитковий проїзд передбачений штраф, у десятикратному розмірі від вартості проїзду.

Зокрема, якщо за квиток на потяг коштує 250 гривень, за поїздку зайцем доведеться сплатити  у 10 разів більше — 2500 гривень. Придбати посадковий талон пасажир може будь-яким зручним способом — онлайн через додаток чи сайт, або в залізничних касах.

За які ще порушення пасажиру доведеться сплатити штраф: 

Читайте також:
  • кидання сміття з вікна або перехід колії в недозволеному місці — штраф 34–170 грн;
  • куріння у вагонах, тамбурах або на платформах — штраф 85–340 грн;
  • перевищення ваги ручної поклажі — штраф 17 грн;
  • підробка або продаж фальшивих квитків — штраф 510–850 грн.

Найбільші штрафи передбачені за порушення пожежної безпеки. Їх розмір сягає від п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів для пасажирів. Для посадових осіб передбачені штрафи у десятки разів більше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Укрзалізниця штраф поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації