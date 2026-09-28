Подорож із УЗ: перелік порушень, за які передбачені покарання

Порушення правил у потязі УЗ: коли загрожує штраф
Під час поїздки потягами Укрзалізниці всі пасажири мають дотримуватись низки правил та обмежень. За їх порушення настає адміністративна відповідальність. Порушники будуть вимушені сплатити кругленький штраф.
Відповідальність пасажирів закріплена у Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, передає Новини.LIVE.
За що можуть оштрафувати в потязі УЗ
У кожного пасажира має бути квиток, або документ, який дозволяє пільговий проїзд. Відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за безквитковий проїзд передбачений штраф, у десятикратному розмірі від вартості проїзду.
Зокрема, якщо за квиток на потяг коштує 250 гривень, за поїздку зайцем доведеться сплатити у 10 разів більше — 2500 гривень. Придбати посадковий талон пасажир може будь-яким зручним способом — онлайн через додаток чи сайт, або в залізничних касах.
За які ще порушення пасажиру доведеться сплатити штраф:
- кидання сміття з вікна або перехід колії в недозволеному місці — штраф 34–170 грн;
- куріння у вагонах, тамбурах або на платформах — штраф 85–340 грн;
- перевищення ваги ручної поклажі — штраф 17 грн;
- підробка або продаж фальшивих квитків — штраф 510–850 грн.
Найбільші штрафи передбачені за порушення пожежної безпеки. Їх розмір сягає від п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів для пасажирів. Для посадових осіб передбачені штрафи у десятки разів більше.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.
Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.