Подорож із УЗ: перелік порушень, за які передбачені покарання

Потяг Укразалізниці. Фото: Укразалізниці/Facebook

Під час поїздки потягами Укрзалізниці всі пасажири мають дотримуватись низки правил та обмежень. За їх порушення настає адміністративна відповідальність. Порушники будуть вимушені сплатити кругленький штраф.

Відповідальність пасажирів закріплена у Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, передає Новини.LIVE.

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За що можуть оштрафувати в потязі УЗ

У кожного пасажира має бути квиток, або документ, який дозволяє пільговий проїзд. Відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за безквитковий проїзд передбачений штраф, у десятикратному розмірі від вартості проїзду.

Зокрема, якщо за квиток на потяг коштує 250 гривень, за поїздку зайцем доведеться сплатити у 10 разів більше — 2500 гривень. Придбати посадковий талон пасажир може будь-яким зручним способом — онлайн через додаток чи сайт, або в залізничних касах.

За які ще порушення пасажиру доведеться сплатити штраф:

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кидання сміття з вікна або перехід колії в недозволеному місці — штраф 34–170 грн;

куріння у вагонах, тамбурах або на платформах — штраф 85–340 грн;

перевищення ваги ручної поклажі — штраф 17 грн;

підробка або продаж фальшивих квитків — штраф 510–850 грн.

Найбільші штрафи передбачені за порушення пожежної безпеки. Їх розмір сягає від п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів для пасажирів. Для посадових осіб передбачені штрафи у десятки разів більше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.