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Главная Транспорт На одном из пограничных пунктов пропуска могут возникнуть проблемы: подробности

На одном из пограничных пунктов пропуска могут возникнуть проблемы: подробности

Ua ru
9 ноября 2026 17:32
Ограничения на пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацей» 10 ноября: что нужно учесть украинцам
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Водителей и владельцев транспортных средств предупредили о временных затруднениях на одном из пунктов пропуска: 10 ноября будет ограничено движение транспортных средств при въезде в Румынию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Новини.LIVE.

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Ограничения на п/п "Солотвино — Сигету-Мармацей"

Украинцев предупредили, что 10 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00 на пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацей" будет ограничено движение транспорта.

Как сообщила румынская сторона, будут проводиться работы по замене модульных кабин для осуществления пограничного контроля. О возможном замедлении оформления также предупредили пассажиров.

В Госпогранслужбе рекомендовали водителям автотранспорта заранее скорректировать маршруты и для пересечения границы воспользоваться соседним пунктом пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацей".

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько денег нужно иметь на границе Венгрии, Словакии, Румынии и Молдовы в 2026 году. Законы соседних стран требуют от иностранцев подтверждать платежеспособность. Необходимо накопить достаточно наличных, чтобы проехать дальше.

Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, а в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

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Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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