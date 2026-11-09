Ограничения на пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацей» 10 ноября: что нужно учесть украинцам

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Водителей и владельцев транспортных средств предупредили о временных затруднениях на одном из пунктов пропуска: 10 ноября будет ограничено движение транспортных средств при въезде в Румынию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Новини.LIVE.

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Ограничения на п/п "Солотвино — Сигету-Мармацей"

Украинцев предупредили, что 10 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00 на пункте пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацей" будет ограничено движение транспорта.

Как сообщила румынская сторона, будут проводиться работы по замене модульных кабин для осуществления пограничного контроля. О возможном замедлении оформления также предупредили пассажиров.

В Госпогранслужбе рекомендовали водителям автотранспорта заранее скорректировать маршруты и для пересечения границы воспользоваться соседним пунктом пропуска "Белая Церковь — Сигету-Мармацей".

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Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, а в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.