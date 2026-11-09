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Головна Транспорт На одному з пунктів пропуску на кордоні можуть виникнути проблеми: деталі

На одному з пунктів пропуску на кордоні можуть виникнути проблеми: деталі

Ua ru
9 листопада 2026 17:32
Обмеження на п/п "Солотвино — Сігету-Мармацієй" 10 листопада: що треба врахувати українцям
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Водіїв та власників транспорту попередили про тимчасові складнощі на одному з пунктів пропуску 10 листопада буде обмежено рух транспортних засобів на вʼїзд до Румунії.

Про це повідомляє Держприкоронслужба, передає Новини.LIVE.

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Обмеження на п/п "Солотвино — Сігету-Мармацієй"

Українців попередили, що 10 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй" буде обмежено рух транспорту.

Як повідомила румунська сторона, будуть проводитись роботи із заміни модульних кабін для здійснення прикордонного контролю. Про можливе уповільнення оформлення також попередили і пасажирів.

В Держприкордонслужбі порекомендували водіям автотранспорт заздалегідь скоригувати маршрути та для перетину кордону скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй".

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Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки грошей потрібно мати на кордоні Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови у 2026 році. Закони сусідніх країн вимагають від іноземців підтверджувати платоспроможність. Потрібно накопичити достатньо готівки, аби проїхати далі.

Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.

транспорт закордон водії Румунія обмеження
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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