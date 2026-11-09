Обмеження на п/п "Солотвино — Сігету-Мармацієй" 10 листопада: що треба врахувати українцям

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Водіїв та власників транспорту попередили про тимчасові складнощі на одному з пунктів пропуску 10 листопада буде обмежено рух транспортних засобів на вʼїзд до Румунії.

Про це повідомляє Держприкоронслужба, передає Новини.LIVE.

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Обмеження на п/п "Солотвино — Сігету-Мармацієй"

Українців попередили, що 10 листопада 2026 року з 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй" буде обмежено рух транспорту.

Як повідомила румунська сторона, будуть проводитись роботи із заміни модульних кабін для здійснення прикордонного контролю. Про можливе уповільнення оформлення також попередили і пасажирів.

В Держприкордонслужбі порекомендували водіям автотранспорт заздалегідь скоригувати маршрути та для перетину кордону скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй".

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Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.