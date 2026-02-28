Видео
Україна
Видео

На АЗС готовятся к еще большему повышению цен на топливо — какие причины

На АЗС готовятся к еще большему повышению цен на топливо — какие причины

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 22:03
Цены на топливо в Украине снова вырастут - водителей предупредили о подорожании
Люди заправляют авто. Фото: Freepik

Мировые цены на нефть снова выросли, а гривна потеряла позиции к евро и доллару. Такое сочетание быстро подняло цены на украинских заправках.

Но, к сожалению, скоро цена вырастет еще больше. О вероятном подорожании топлива сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, пишет издание Enkorr.

Когда изменятся цены на дизель и бензин

Эксперт пояснил, что курс доллара к гривне добавил к себестоимости топлива около 1 грн. Еще полторы гривны дало подорожание нефти. И хотя цены на горючее пока сдерживается, ресурс для этого не бесконечен. Если тенденция сохранится, уже в марте цены еще больше скорректируются в сторону роста.

Опт уже отреагировал, потому что бензин подорожал примерно на 2-2,5 гривни за литр. Оптовые цены на дизель тоже показывают похожую динамику, особенно арктические марки, которые внезапно стали нужны из-за морозов. То есть, минимум на такую же сумму или больше поднимется и розничная цена.

Какая цена топлива в феврале

В конце прошлой недели оптовые цены на светлые нефтепродукты резко пошли вверх вслед за внешним рынком. Первыми на это отреагировали прямые импортеры ресурса. С выходных сети ОККО и WOG, а впоследствии UKRNAFTA и UPG добавили по 1 грн за литр.

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", с 18 по 20 февраля средняя цена бензина выросла на 50 коп./л — до 52,50 грн/л, цена дизельного топлива — на 1,37 грн/л, до 53,32 грн/л.

На АЗС средняя стоимость бензина и дизеля прибавила по 50 коп./л и достигла максимальных значений с начала 2022 года — 61,49 грн/л и 61,15 грн/л соответственно. Сжиженный газ почти не изменился — 38,52 грн/л.

Ранее мы писали, что мировые цены на нефть подорожали на фоне протестов в Иране и рисков поставок.

Также узнайте, как сеть АЗС Игоря Коломойского переходит под контроль нового владельца.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
