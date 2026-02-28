Відео
На АЗС знов готуються до підвищення цін на пальне — які причини

На АЗС знов готуються до підвищення цін на пальне — які причини

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 22:03
Ціни на пальне в Україні знов зростуть — водіїв попередили про подорожчання
Люди заправляють авто. Фото: Freepik

Світові ціни на нафту знову зросли, а гривня втратила позиції до євро й долара. Таке поєднання швидко підняло ціни на  українських заправках. 

Але, на жаль, скоро ціна виросте ще більше. Про ймовірне подорожчання пального повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, пише видання Enkorr

Коли зміняться ціни на дізель та бензин

Експерт пояснив, що курс долара до гривні додав до собівартості пального близько 1 грн. Ще півтори гривні дало подорожчання нафти. І хоча ціни на пально поки що стримується, ресурс для цього не безкінечний. Якщо тенденція збережеться, вже у березні ціни ще більше скоригуються у бік зростання.

Опт вже відреагував, бо бензин подорожчав приблизно на 2-2,5 гривні за літр. Оптові ціни на дизель теж показують схожу динаміку, особливо арктичні марки, що раптово стали потрібні через морози. Тобто, мінімум на таку ж суму чи більше підніметься й роздрібна ціна.

Яка ціна пального у лютому 

Наприкінці минулого тижня гуртові ціни на світлі нафтопродукти різко пішли вгору слідом за зовнішнім ринком. Першими на це відреагували прямі імпортери ресурсу. Від вихідних мережі ОККО та WOG, а згодом UKRNAFTA і UPG додали по 1 грн за літр.

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", від 18 до 20 лютого середня ціна бензину зросла на 50 коп./л — до 52,50 грн/л, ціна дизельного пального — на 1,37 грн/л, до 53,32 грн/л. 

На АЗС середня вартість бензину й дизелю додала по 50 коп./л і досягла максимальних значень від початку 2022 року — 61,49 грн/л і 61,15 грн/л відповідно. Скраплений газ майже не змінився — 38,52 грн/л.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
