Расписание работы метро в Киеве: как будут работать синяя, зеленая и красная линии в октябре 2026 года

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на подорожание проезда, одной из самых популярных транспортных артерий Киева остается метрополитен. Жители и гости города всегда могут вовремя добраться туда, куда им нужно. В метро также можно укрыться во время массированных ударов со стороны России.

Новини.LIVE расскажут, как будет работать киевский метрополитен в октябре 2026 года.

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График работы метро в Киеве осенью

С 10 сентября был изменен график комендантского часа в Киеве. На этом фоне также были внесены изменения в расписание работы метро.

После сокращения комендантского часа все станции столичного метрополитена будут работать на час дольше.

В частности, в октябре 2026 года метро в Киеве будет работать до 23:38 вместо 22:38. Станции открываются с 05:25 до 05:46.

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Новый график работы составлен таким образом, чтобы пассажиры, вошедшие на станцию перед её закрытием, имели возможность доехать до любой другой станции метрополитена.

В будние дни в час пик (с 8 до 9 утра) поезда курсируют каждые 3–4 минуты, в непиковые часы — примерно каждые 6–10 минут. В вечерние часы интервал может увеличиваться до 8–11 минут.

В выходные, а также в праздничные дни, в часы пик поезда курсируют каждые 6–7 минут, а в вечернее время — каждые 9–11 минут.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, где находится самая узкая станция метро в мире. После завершения строительства её скрывали в течение года. Станцию построили в рекордные сроки — всего за 3 месяца.