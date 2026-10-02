Графік роботи метро в Києві: як працюють синя, зелена та червона гілки у жовтні 2026 року

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри здорожчання проїзду одним з найпопулярніших транспортних артерій в Києві залишається метрополітен. Мешканці та гості міста можуть завжди вчасно дістатися у справах. У підземці також можна захиститися під час масованих ударів Росії.

Новини.LIVE розкаже, як працюватиме київський метрополітен у жовтні 2026 року.

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Графік метро в Києві восени

Із 10 вересня було змінено графік комендантської години у Києві. На тлі цього також були внесені зміни у розклад роботи підземки.

Після скорочення комендантської години усі станції столичного метрополітену працюватиме на годину довше.

Зокрема, у жовтні 2026 метро в Києві працюватиме до 23:38 замість 22:38. Відкриваються станції із 05:25 до 05:46.

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Новий графік роботи сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, мали можливість доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену.

В будні дні у годину пік (з 8 до 9-ї ранку) потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — орієнтовно 6-10 хвилин. У вечірні години може зростати до 8-11 хвилин.

У вихідні, а також у святкові дні, у пікові години потяги курсують кожні 6-7 хвилин, а вечірній час кожні 9-11 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

Крім Новини.LIVE повідомляли, де розташована найвужча станція метро у світі. Після завершення будівництва її приховували протягом року. Станцію звели в рекордний термін — лише за 3 місяці.