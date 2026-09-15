Киевское метро: список самых странных находок

Машинист рассказал о самых странных находках в киевском метро
Ежедневно в киевском метрополитене по делам передвигаются тысячи жителей и гостей города. В суете пассажиры нередко теряют свои вещи. Далеко не всегда сотрудники метро находят только документы или телефоны.
О самых странных вещах, которые пассажиры забывали в киевском метро, рассказал машинист Дмитрий Рода в интервью "Апострофу", передает Новини.LIVE.
Самые странные находки в киевском метро
Машинист рассказал, что сотрудники метро чаще всего находят ноутбуки, телефоны, подушки, покрывала и пледы.
Одной из самых странных находок, по его словам, стали мини-холодильник и ковер. Машинист признался, что эти две вещи так и не забрали владельцы.
Где искать вещь, потерянную в киевском метро
Бюро находок — это место, куда приносят все вещи, потерянные пассажирами в метро. Оно расположено на станции метро "Дорогожичи".
Бюро находок работает по следующему графику:
- ежедневно с 8:00 до 17:00;
- пятница — с 8:00 до 15:45;
- суббота, воскресенье — выходные;
- технический перерыв – с 12:00 до 12:45.
Утерянные пассажирами вещи хранятся 6 месяцев, после чего списываются в соответствии с законодательством. Документы, найденные в метро, передаются правоохранительным органам.
Узнать, не нашли ли вашу вещь, можно по телефону: (044) 238-43-13.
Пассажиру необходимо подробно описать утерянный предмет (вид, цвет, содержимое), дату и время поездки, а также приблизительную станцию, где вы могли его оставить.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.
Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.