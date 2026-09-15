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Главная Транспорт Машинист рассказал о самых странных находках в киевском метро

Машинист рассказал о самых странных находках в киевском метро

Ua ru
15 сентября 2026 08:33
Киевское метро: список самых странных находок
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно в киевском метрополитене по делам передвигаются тысячи жителей и гостей города. В суете пассажиры нередко теряют свои вещи. Далеко не всегда сотрудники метро находят только документы или телефоны.

О самых странных вещах, которые пассажиры забывали в киевском метро, рассказал машинист Дмитрий Рода в интервью "Апострофу", передает Новини.LIVE.

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Самые странные находки в киевском метро

Машинист рассказал, что сотрудники метро чаще всего находят ноутбуки, телефоны, подушки, покрывала и пледы.

Одной из самых странных находок, по его словам, стали мини-холодильник и ковер. Машинист признался, что эти две вещи так и не забрали владельцы.

Где искать вещь, потерянную в киевском метро

Бюро находок — это место, куда приносят все вещи, потерянные пассажирами в метро. Оно расположено на станции метро "Дорогожичи".

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Бюро находок работает по следующему графику:

  • ежедневно с 8:00 до 17:00;
  • пятница — с 8:00 до 15:45;
  • суббота, воскресенье — выходные;
  • технический перерыв – с 12:00 до 12:45.

Утерянные пассажирами вещи хранятся 6 месяцев, после чего списываются в соответствии с законодательством. Документы, найденные в метро, передаются правоохранительным органам.

Узнать, не нашли ли вашу вещь, можно по телефону: (044) 238-43-13.

Пассажиру необходимо подробно описать утерянный предмет (вид, цвет, содержимое), дату и время поездки, а также приблизительную станцию, где вы могли его оставить.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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