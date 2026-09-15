Метро Києва: список найдивніших знахідок

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня у метрополітені Києві добираються у справах тисячі мешканців та гостей міста. У метушні пасажири нерідко гублять свої речі. Далеко не завжди працівники підземки знаходять лише документи чи телефони.

Про найдивніші речі, які пасажири забували в київському метро, розповів машиніст Дмитро Рода інтерв'ю "Апострофу", передає Новини.LIVE.

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Найдивніші знахідки в метро Києва

Машиніст розповів, що працівники підземки найчастіше знаходять ноутбуки, телефони, подушки, покривала та пледи.

Однією із найдивніших знахідок, за його словами, стали мініхолодильник та килим. Машиніст зізнався, що ці обидві речі так і не забрали власники.

Де шукати загублену в метро Києва річ

Бюро знахідок – це місце, куди приносять всі загублені пасажирами речі в метрополітені. Воно розміщене на станції метро "Дорогожичі".

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Бюро знахідок працює за таким графіком:

щодня з 8:00 до 17:00;

п’ятниця – з 8:00 до 15:45;

субота, неділя – вихідні;

технічна перерва – з 12:00 до 12:45.

Втрачені пасажирами речі зберігаються 6 місяців, після чого списуються відповідно до законодавства. Документи, знайдені в метро, передаються правоохоронцям.

Дізнатися, чи не знайшлася ваша річ, можна за номером: (044) 238-43-13.

Пасажиру необхідно детально описати загублений предмет (вигляд, колір, вміст), дату та час поїздки, а також приблизну станцію, де ви могли його залишити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.