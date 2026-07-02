Льготный проезд в поездах: есть ли у студентов скидки на билеты УЗ

Студентка путешествует на поезде УЗ. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Студенческий билет позволяет экономить на поездках. В частности, учащиеся колледжей и вузов могут приобретать билеты на поезда Укрзализныци со скидкой. Однако скидка распространяется не на все типы вагонов и поездов.

Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Скидки УЗ для студентов

В Укрзализныце сообщили, что студентам предоставляется 50% скидка на билеты в общих, плацкартных вагонах, вагонах 2 и 3 класса на рейсы в пределах Украины, пригородные поезда и City Express.

Перевозчик отметил, что билеты в других вагонах в пределах Украины и билеты на международные рейсы студенты должны оплачивать по полной стоимости.

Таким образом, скидка не будет предоставлена, если студент приобретет билет в вагоны высшей категории — СВ, купе, первый класс (кроме региональных поездов).

Чтобы сэкономить, студенту необходимо ввести свои данные при бронировании билетов онлайн, а также иметь при себе документ при посадке на рейс.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что услугами Укрзализныци ежедневно пользуются многие украинцы, и для отдельных категорий пассажиров действуют льготы. В частности, одни могут путешествовать бесплатно, другие — покупать билеты со скидкой. Стоит учесть, что некоторые льготы действуют только в определенный период времени.

Также Новини.LIVE писали, как действовать пассажирам Укрзализныци, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасно для здоровья. Путешественникам следует требовать соблюдения своих прав.