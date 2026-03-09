Как изменятся цены на топливо в Украине до конца недели — прогноз Сергея Куюна

Прогноз роста цен на топливо в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

На фоне войны на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине продолжают расти. Новый скачок может произойти уже до конца недели. Эксперт спрогнозировал цены до конца недели.

Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Что будет с ценами на бензин и дизель до конца недели

Куюн рассказал, что рынок бензина и дизеля отличается. В частности, в Европе дизель является дефицитным. ЕС его импортирует с Ближнего Востока, где сейчас идет война.

Что касается бензина, то здесь ситуация противоположная — Европа на заводах производит больше, чем потребляет. Поэтому цены на бензин не так сильно растут.

По его прогнозам цены на некоторое время не будут расти (в пределах 70 грн/л).

По словам Куюна, на сегодня средняя цена дизеля на оптовом рынке топлива составляет 82 грн/л.

"На станция сегодня средний ценник 73 грн/л — максимум. Однозначно до конца недели цена на дизель будет тяготеть к 80 грн/л", — сказал Куюн.

Он добавил, что в цену топлива включена наценка АЗС, логистика от границы и другие производные расходы. Он предупредил, что в конце недели за литр дизеля придется отдать уже около 90 грн/л.

Куюн также прокомментировал возможно ли, что в Украине ценник за топливо перевалит за 100 грн/л.

"Я в это лично не верю, ведь не только Украина, но и мировая экономика не потянет таких цен — такая стоимость будет в США, Европа. Это будут задействованы такие силы, чтобы погасить такой рост", — сказал он.

Куюн предположил, что для урегулирования цен на топливо в мире могут раскрыть нефтяные резервы, снизить налоги и применить другие доступные механизмы.

Он добавил, что для сдерживания этих цен на топливо могут сработать государственные меры.

"Государство сейчас является крупнейшим выгодоприобретателем по торговле топливом. С 80 грн/л на сегодня 30 гривен — это налоги", — сказал Куюн.

То есть государство в таком случае может пойти на встречу гражданам и пересмотреть ставки налогов и сборов на топливо.

Куюн посчитал, что если втрое снизить ставку НДС — до 7 %, то на литр цена может снизиться примерно на 10 гривен.

Журналистка Галина Остаповец поинтересовалась у специалиста, снизятся ли цены на топливо после того, как утихнет война на Ближнем Востоке.

"Я надеюсь, что окончание войны будет означать, что Иран возобновит полноценную добычу нефти (в этой стране огромные запасы нефти) и мы получим еще большие поставки на рынок и еще меньшие цены", — сказал Куюн.

Он добавил, что если в начале года цены на нефть достигали 60 долларов за баррель, то после окончания войны ее стоимость должна снизиться. Куюн добавил, что предпринимателям не выгодно дорого продавать топливо и бизнес будет стагнировать.

Ранее мы рассказывали об актуальных ценах бензин и дизтопливо в Украине. Согласно данным Минфина, в Киевской области 9 марта цены на топливо на автозаправках пока что стабильные. В частности, стоимость литра бензина марки "95-й" составляет от 65,25 грн и выше, а премиальный "А 95+" — от 69,99 грн за литр.

Также писали, что эксперт по экономике Алексей Кущ предупредил о подорожании топлива до 100 гривен за литр. По его словам, если бои на Ближнем Востоке будут продолжаться, баррель нефти будет стоить 120 долларов за баррель.

Эксперт добавил, что у США и Китая есть запасы нефтепродуктов, которых хватит на время, если будет продолжаться война, а вот у Европы ситуация в разы сложнее.