Як зміняться ціни на пальне в Україні до кінця тижня — прогноз Сергія Куюна

Прогноз зростання цін на пальне в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

На тлі війни на Близькому Сході ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Новий стрибок може відбутися вже до кінця тижня.

Про це повідомив директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Що буде з цінами на бензин і дизель до кінця тижня

Куюн розповів, що ринок бензину та дизелю відрізняється. Зокрема, в Європі дизель є дефіцитним. ЄС його імпортує з Близького Сходу, де нині йде війна.

Щодо бензину, то тут ситуацію протилежна — Європа на заводах виробляє більше, ніж споживає. Через це ціни на бензин не так сильно зростають.

За його прогнозами ціни на деякий час не будуть зростати (в межах 70 грн/л).

За словами Куюна, на сьогодні середня ціна дизелю на оптовому ринку пального складає 82 грн/л.

"На станція сьогодні середній цінник 73 грн/л — максимум. Однозначно до кінця тижня ціна на дизель буде тяжіти до 80 грн/л", — сказав Куюн.

Він додав, що в ціну пального включена націнка АЗС, логістика від кордону та інші похідні витрати. Він попередив, що в кінці тижня за літр дизелю доведеться віддати вже близько 90 грн/л.

Куюн також прокоментував чи можливо, що в Україні цінник за пальне перевалить за 100 грн/л.

"Я в це особисто не вірю, адже не лише Україна, а й світова економіка не потягне таких цін — така вартість буде в США, Європа. Це будуть задіяні такі сили, щоб погасити такий зріст", — сказав він.

Куюн припустив, що задля врегулювання цін на пальне у світі можуть розкрити нафтові резерви, знизити податки та застосувати інші доступні механізми.

Він додав, що для стримування ці на пальне можуть спрацювати державні заходи.

"Держава нині є найбільшим вигодонабувачем з торгівлі пальним. З 80 грн/л на сьогодні 30 гривень — це податки", — сказав Куюн.

Тобто держава в такому випадку може піти на зустріч громадянам та переглянути ставки податків та зборів на пальне.

Куюн порахував, що якщо втричі знизити ставку ПДВ — до 7 %, то на літр ціна може знизитися приблизно на 10 гривень.

Журналістка Галина Остаповець поцікавилась у фахівця, чи знизяться ціни на пальне після того, як вщухне війна Близькому Сході.

"Я сподіваюся, що закінчення війни буде означати, що Іран відновить повноцінний видобуток нафти ( в цій країні величезні запаси нафти) і ми отримаємо ще більші постачання на ринок та ще менші ціни", — сказав Куюн.

Він додав, що якщо на початку року ціни на нафту сягала 60 доларів за барель, то після закінчення війни її вартість має знизитися. Куюн додав, що підприємцям не вигідно дорого продавати паливо і бізнес буде стагнувати.

Раніше ми розповідали про актуальні ціни бензин і дизпаливо в Україні. Згідно з даними Мінфіну, у Київській області 9 березня ціни на пальне на автозаправках поки що стабільні. Зокрема, вартість літра бензину марки "95-й" становить від 65,25 грн і вище, а преміальний "А 95+" — від 69,99 грн за літр.

Також писали, що експерт з економіки Олексій Кущ попередив про подорожчання палива до 100 гривень за літр. За його словами, якщо бої на Близькому Сході триватимуть, барель нафти коштуватиме 120 доларів за барель.

Експерт додав, що у США та Китаю є запаси нафтопродуктів, яких вистачить на певний час, якщо триватиме війна, а ось у Європи ситуація в рази складніша.