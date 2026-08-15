Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Кто может вывезти ребенка за границу: правила в 2026 году

Кто может вывезти ребенка за границу: правила в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 10:30
Выезд с детьми за границу: действующие правила в августе 2026 года
Пересечение границы с ребенком. Фото: ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

После начала полномасштабного вторжения России в Украину упростили правила пересечения границы. В частности, гражданам больше не нужно собирать огромный пакет документов для выезда с ребенком за пределы страны. Перед поездкой родителям следует ознакомиться с действующими правилами.

Об этом пишет Судово-юридична газета, передает Новини.LIVE.

С кем ребенок имеет право выезжать за границу

В разгар войны действуют специальные правила выезда за границу для детей, не достигших 16-летнего возраста. В частности, несовершеннолетний может выезжать в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетнего брата или сестры, мачехи, отчима или других уполномоченных лиц.

Если несовершеннолетний едет в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, брата/сестры, мачехи или отчима — нотариальное согласие не требуется.

Однако если ребенок планирует отправиться в путешествие не с родственниками, необходимо письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.

При пересечении границы сотрудники ГПСУ проверяют следующий пакет документов:

Читайте также:
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • внутренний паспорт (при наличии);
  • свидетельство о рождении;
  • документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

До достижения 16 лет ребенок не имеет права пересекать границу без сопровождения взрослых.

Наличие заламинированных документов не является основанием для отказа в выезде за границу. Однако в случае возникновения сомнений в подлинности документа пограничники имеют право инициировать дополнительную проверку.

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинцев могут не пропустить в Польшу. Причины задержек на границе в августе 2026 года бывают разные. Однако чаще всего проблемы возникают из-за отсутствия приглашения, наличных денег, медицинской страховки и билета на обратный рейс в Украину.

Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, а в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

дети правила выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации