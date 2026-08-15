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Головна Транспорт Хто може вивезти дитину за кордон: актуальні правила у 2026 році

Хто може вивезти дитину за кордон: актуальні правила у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 10:30
Виїзд з дітьми за кордон: актуальні правила  у серпні 2026 року
Перетин кордону з дитиною. Фото: ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні спростили правила перетину кордону. Зокрема, громадян більше не треба збирати величезний пакет документів для виїзду з дитиною за межі країни. Перед поїздкою батькам варто ознайомитися із чинними правилами.

Про це пише Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

З ким має право виїжджати за кордон дитина

В розпал війни діють спеціальні правила виїзду за кордон для дітей, які не досягли 16-річного віку. Зокрема неповнолітні може виїжджати у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата чи сестри, мачухи, вітчима або інших уповноважених осіб.

Якщо неповнолітній їде у супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, брата/сестри, мачухи чи вітчима — нотаріальна згода не вимагається.

Проте якщо дитина планує вирушати у подорож не з родичами необхідна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

Під час перетину кордону працівники ДПСУ перевіряють такий пакет документів:

Читайте також:
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • внутрішній паспорт (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

До досягнення 16 років дитина не має право без супроводу дорослих перетинати кордон.

Через заламіновані документи не є підставою відмови у виїзді за кордон. Проте у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.

Раніше Новини.LIVE писали, чому українців можуть не пропустити в Польщу. Причини затримок на кордоні бувають різні в серпні 2026 року. Однак найчастіше проблеми виникають через відсутність запрошення, готівки, медичного страхування і квитка на повернення в Україну.

Також Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.

діти правила виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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