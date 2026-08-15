Виїзд з дітьми за кордон: актуальні правила  у серпні 2026 року

Хто може вивезти дитину за кордон: актуальні правила у 2026 році
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні спростили правила перетину кордону. Зокрема, громадян більше не треба збирати величезний пакет документів для виїзду з дитиною за межі країни. Перед поїздкою батькам варто ознайомитися із чинними правилами.
Про це пише Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.
З ким має право виїжджати за кордон дитина
В розпал війни діють спеціальні правила виїзду за кордон для дітей, які не досягли 16-річного віку. Зокрема неповнолітні може виїжджати у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата чи сестри, мачухи, вітчима або інших уповноважених осіб.
Якщо неповнолітній їде у супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, брата/сестри, мачухи чи вітчима — нотаріальна згода не вимагається.
Проте якщо дитина планує вирушати у подорож не з родичами необхідна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.
Під час перетину кордону працівники ДПСУ перевіряють такий пакет документів:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- внутрішній паспорт (за наявності);
- свідоцтво про народження;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.
До досягнення 16 років дитина не має право без супроводу дорослих перетинати кордон.
Через заламіновані документи не є підставою відмови у виїзді за кордон. Проте у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.
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