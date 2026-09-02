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Главная Транспорт Когда открываются двери метро в Киеве: график на август 2026 года

Когда открываются двери метро в Киеве: график на август 2026 года

Ua ru
2 сентября 2026 07:25
Метро в Киеве: как оно будет работать в сентябре 2026 года
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Одной из самых популярных транспортных артерий в Киеве остается метрополитен. Благодаря ему жители и гости города могут без многочасовых пробок добраться туда, куда им нужно. Кроме того, в его подземельях можно укрыться во время воздушных атак России.

Новини.LIVE расскажут о работе метро в Киеве в сентябре 2026 года.

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Святошинско-Броварская ветка

В киевском метрополитене 52 станции расположены на синей, зеленой и красной ветках. В сентябре 2026 года поезда в столичном метрополитене курсируют по обычному расписанию.

Первый поезд с конечной станции метро "Академгородoк" отправляется в 05:51, а последний прибывает в 23:08. От станции метро "Лесная" можно добраться с 05:51, в 23:30 прибывает последний поезд.

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Расписание красной линии киевского метро. Фото: КГГА

Оболонско-Теремковская линия

Первый поезд с конечной станции метро "Героев Днепра" отправляется в 05:30, а последний прибывает в 23:05. Со станции метро "Теремки" поезда начинают курсировать с 06:07, последний поезд доставляет пассажиров в 22:30.

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Расписание синей линии киевского метро. Фото: КГГА

Сирецко-Печерская линия

Первый поезд с конечной станции метро "Сырец" отправляется ровно в 6 утра, а последний прибывает в 23:06. Со станции метро "Красный хутор" можно добраться с 06:22, последний поезд доставляет пассажиров в 22:25.

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Расписание зеленой линии киевского метро. Фото: КГГА

С понедельника по пятницу в час пик (с 8 до 9 утра) поезда курсируют каждые 3–4 минуты, в непиковые часы — примерно каждые 6–10 минут. В вечерние часы интервал может увеличиваться до 8–11 минут.

В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни в часы пик поезда курсируют каждые 6–7 минут, а в вечернее время — каждые 9–11 минут.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надёжной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придётся доплачивать.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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