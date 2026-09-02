Метро в Києві: як працює у вересні 2026 року

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Одним з найпопулярніших транспортних артерій в Києві залишається метрополітен. Завдяки йому мешканці та гості міста можуть без годинних заторів дістатися у справах. Крім того, у його підземеллях можна заховатися під час повітряних атак Росії.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Києві у вересні 2026 року.

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Святошинсько-Броварська гілка

У київському метрополітені 52 станції розташовані на синій, зеленій та червоній гілках. У вересні 2026 року потяги у столичному метрополітені курсують за звичним графіком.

Перший потяг із крайньої станції метро "Академмістечко" відправляється о 05:51, а останній прибуває о 23:08. Зі станції метро "Лісова" можна дістатись з 05:51, об 23:30 прибуває останній потяг.

Розклад червоної гілки метро Києва. Фото: КМДА

Оболонсько-Теремківська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Героїв Дніпра" відправляється о 05:30, а останній прибуває о 23:05. Зі станції метро "Теремки" потяги починають курсувати з 06:07, останній потяг доставляє пасажирів о 22:30.

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Розклад синьої гілки метро Києва. Фото: КМДА

Сирецько-Печерська лінія

Перший потяг із крайньої станції метро "Сирець" відправляється рівно о 6 ранку, а останній прибуває о 23:06. Зі станції метро "Червоний хутір" можна добратися із 06:22, останній потяг доставляє пасажирів о 22:25.

Розклад зеленої гілки метро Києва. Фото: КМДА

З понеділка по п'ятницю у годину пік (з 8 до 9-ї ранку) потяги курсують кожні 3-4 хвилин, у непікові години — орієнтовно 6-10 хвилин. У вечірні години може зростати до 8-11 хвилин.

У суботу та неділю, а також у святкові дні, у пікові години потяги курсують кожні 6-7 хвилин, а вечірній час кожні 9-11 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.

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