Китай испытал дрон-авианосец Jiutian - что он может делать

Китай впервые поднял в небо свой гигантский дрон-авианосец Jiutian — аппарат, который выглядит как летающий ангар для целого "стада" беспилотников, пишет РБК-Украина.

Первый полет состоялся в провинции Шэньси. Jiutian таскает тонны полезной нагрузки, а внутри него помещается более сотни малых дронов.

"Авианосец" в небе

Jiutian переводится как "девять небес", этим китайцы намекают на высоту полета до 15 км, и дальность — примерно 7 тысяч километров.

Это уровень больших американских разведывательных аппаратов типа Global Hawk, но с дополнительными ударными функциями.

На крыльях — восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет "воздух-воздух", противокорабельных ракет и тех самых дронов-камикадзе. Основная "фишка" - возможность выпускать рои малых БПЛА из внутреннего отсека, которые летят впереди.

Размер работает против него

Эксперты уже говорят, что именно огромные габариты могут сделать Jiutian менее незаметным в бою. Перед тем, как его включат во флот китайских БПЛА, дрон должен пройти еще несколько этапов испытаний.

Разработкой занимается Aviation Industry Corporation of China вместе с государственной Guangzhou Haige Communications — то есть проект явно стратегический и дорогой.

Китай наращивает мощности

Пекин последние годы стремительно развивает беспилотные системы — от дешевых гражданских моделей до военных платформ, способных нести ракеты и уничтожать бронетехнику.

Спрос на дроны взорвался после полномасштабной войны России против Украины, и Китай эту нишу активно заполняет.

