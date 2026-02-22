Відео
Україна
Головна Транспорт Китайська компанія презентувала гігантський дрон

Китайська компанія презентувала гігантський дрон

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 20:46
Китай випробував дрон-авіаносець Jiutian - що він може робити
Китайський безпілотник. Фото: Pixabay

Китай уперше підняв у небо свій гігантський дрон-авіаносець Jiutian — апарат, який виглядає як літаючий ангар для цілого "стада" безпілотників, пише РБК-Україна

Перший політ відбувся у провінції Шеньсі. Jiutian тягає тонни корисного навантаження, а всередині нього поміщається понад сотня малих дронів. 

Читайте також:

"Авіаносець" у небі

Jiutian перекладається як "дев’ять небес", цим китайці натякають на висоту польоту до 15 км, і дальність — приблизно 7 тисяч кілометрів.

Це рівень великих американських розвідувальних апаратів типу Global Hawk, але з додатковими ударними функціями.

На крилах — вісім точок підвіски для керованих бомб, ракет "повітря–повітря", протикорабельних ракет і тих самих дронів-камікадзе. Основна "фішка" — можливість випускати рої малих БПЛА з внутрішнього відсіку, які летять попереду.

Розмір працює проти нього

Експерти вже кажуть, що саме величезні габарити можуть зробити Jiutian менш непомітним у бою. Перед тим, як його включать у флот китайських БПЛА, дрон має пройти ще кілька етапів випробувань.

Розробкою займається Aviation Industry Corporation of China разом із державною Guangzhou Haige Communications — тобто проект явно стратегічний і дорогий.

Китай нарощує потужності 

Пекін останні роки стрімко розвиває безпілотні системи — від дешевих цивільних моделей до військових платформ, здатних нести ракети й знищувати бронетехніку.

Попит на дрони вибухнув після повномасштабної війни Росії проти України, і Китай цю нішу активно заповнює.

Раніше ми розказували про найшвидший FPV-дрон у світі та якої швидкості досягнув.

Також ми повідомляли, що Буданов пояснив, коли дрони зможуть замінити людей на фронті

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
