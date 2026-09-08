Новые правила в киевском метро: 9 сентября изменится график движения поездов при желтом и красном уровнях опасности

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На фоне транспортного коллапса в Киеве на наземном участке "зеленой" линии метрополитена поезда начнут курсировать в тестовом режиме при желтом уровне угрозы на день раньше.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

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Новый режим работы «зеленой» ветки метро в Киеве

Уже с 9 сентября во время желтого уровня угрозы Сирецко-Печерская линия метро, известная как зеленая ветка, продолжит работать без ограничений. Ранее тестирование новой системы было запланировано на 10 сентября.

Таким образом, поезда продолжат курсировать через Южный мост, и пассажиры смогут добираться между правым и левым берегами Днепра даже во время тревоги.

Отмечается, что в столичной подземке уже завершают практическую отработку алгоритмов безопасности в случае объявления желтого и красного уровней воздушной угрозы, возникновения нештатных ситуаций и необходимости эвакуации пассажиров с наземного участка.

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Перед открытием "зеленой" ветки обязательно проверят порядок информирования пассажиров, а также взаимодействие машинистов, поездных диспетчеров и дежурного персонала станций. Кроме того, будет обновлено аудиоинформирование для пассажиров в 105 головных вагонах Сирецко-Печерской линии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какое метро считается самым маленьким в мире. "Кармелит" в Хайфе имеет всего шесть станций и один туннель длиной чуть более 1,8 км, а поездка между конечными станциями занимает около восьми минут. Метро работает шесть дней в неделю, а в субботу и праздничные дни поезда не курсируют.

Также Новини.LIVE писали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.