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Київське метро почне працювати за новою схемою раніше

Ua ru
8 вересня 2026 14:37
Нові правила у метро Києва: рух поїздів при жовтому та червоному рівнях загрози зміниться 9 вересня
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

На тлі транспортного колапсу у Києві на наземній ділянці "зеленої" лінії метрополітену поїзди почнуть курсувати у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози на день раніше.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

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Новий режим роботи зеленої гілки метро в Києві

Вже з 9 вересня під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро, відома як зелена гілка, продовжить працювати без обмежень. Раніше тестування нової системи було заплановано на 10 вересня.

Таким чином, поїзди продовжать курсувати через Південний міст і пасажири зможуть добиратися між правим і лівим берегами Дніпра навіть під час тривоги. 

Зазначається, що у столичній підземці вже завершують практичне відпрацювання алгоритмів безпеки у разі оголошення жовтого та червоного рівнів повітряної загрози, виникнення позаштатних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземної ділянки.

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Перед відкриттям зеленої гілки обов'язково перевірять порядок інформування пасажирів, а також взаємодію машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій. Крім того, буде оновлено аудіоінформування для пасажирів у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яке метро вважають найменшим у світі. "Кармеліт" у Хайфі має лише шість станцій і один тунель завдовжки трохи більше 1,8 км, а поїздка між кінцевими займає близько восьми хвилин. Підземка працює шість днів на тиждень, а в суботу та святкові дні поїзди не курсують.

Також Новини.LIVE писали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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