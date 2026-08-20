Карта метрополитена Харькова: как не заблудиться среди станций
Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Его поезда ежедневно доставляют по делам тысячи жителей и гостей города. Стены метро защищают пассажиров от опасности во время воздушных атак России.
Новини.LIVE подробнее расскажут о станциях харьковского метро и его работе во время войны.
Как не заблудиться в харьковском метро
На сегодняшний день метро Харькова насчитывает три линии: "Холодногорско-Заводская", "Салтовская" и "Алексеевская". На них расположено 30 станций с тремя подземными узлами пересадки в самом сердце города.
Красная (Холодногорско-Заводская) ветка метро:
- Холодная Гора;
- Вокзальная;
- Центральный рынок;
- Площадь Конституции;
- Левада;
- Спортивная;
- Заводская;
- Турбоатом;
- Дворец спорта;
- Армейская;
- Имени А.С. Масельского;
- Тракторный завод;
- Индустриальная.
Синяя (Салтовская) линия метрополитена:
- Исторический музей;
- Университет;
- Ярослава Мудрого;
- Киевская;
- Академика Барабашова;
- Академика Павлова;
- Студенческая;
- Салтовская.
Зеленая (Алексеевская) линия метро:
- Метростроителей;
- Защитников Украины;
- Архитектора Бекетова;
- Держпром;
- Научная;
- Ботанический сад;
- 23 августа;
- Алексеевская;
- Победа.
Как работает метро в Харькове в августе 2026 года
В августе 2026 года метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будние дни поезда курсируют каждые 10 минут, после 20:00 время ожидания увеличивается до 15–25 минут. В выходные и праздничные дни интервал увеличивается до 20 минут, в вечернее время — до 25 минут.
В ночное время в харьковском метро можно укрыться во время воздушной тревоги. Однако следует помнить, что пассажиры должны обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
С 2022 года проезд в общественном транспорте Харькова бесплатный. В августе 2026 года вход в метро для харьковчан и гостей города останется бесплатным.
Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Его длина составляет 87 метров, а количество ступеней — 743. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".
Также Новини.LIVE писали о самом коротком метро в мире. Метро насчитывает всего шесть станций и единственный туннель, длина которого составляет чуть более 1,8 км. Вагоны метро курсируют по подземному склону, а внутри каждого вагона и на платформах предусмотрены ступеньки для пассажиров.
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