Инцидент на борту самолета flydubai: компания приостановила рейсы в Израиль и из Израиля

Самолет flydubai. Фото: flydubai/Facebook

На фоне инцидента на борту самолета flydubai авиакомпания временно приостановила часть рейсов. Авиаперевозчик пока не осуществляет полеты в Израиль и из Израиля.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика, передает Новини.LIVE.

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flydubai пока не будет летать в Израиль и из Израиля

Отмечается, что в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября с рейсом FZ 1073, и по согласованию с соответствующими органами власти рейсы авиакомпании flydubai в Израиль и из Израиля будут приостановлены на время проведения расследования.

"Безопасность и благополучие наших пассажиров, экипажа и авиационной деятельности остаются нашим высшим приоритетом. Эта временная приостановка позволит соответствующим органам власти продолжить свою работу и выяснить все обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик пообещал тесно сотрудничать с правительственными органами, регулирующими органами и заинтересованными сторонами в аэропортах и пересмотрит решение о приостановке рейсов, когда появится больше информации.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что рейс авиакомпании Flydubai, следовавший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, едва не закончился трагедией из-за попытки угона. В кабине самолета произошла кровавая стычка, поскольку второй пилот, гражданин Омана, напал на капитана, который был гражданином ОАЭ. Самолет подал сигнал о захвате, начал неконтролируемо снижаться и резко изменил курс, из-за чего Израиль был вынужден поднять на перехват два истребителя.

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