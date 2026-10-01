Інцидент на борту flydubai: компанія призупинила рейси до та з Ізраїлю

Літак flydubai. Фото: flydubai/Facebook

На тлі інциденту на борту літака flydubai авіакомпанія тимчасово призупинила частину рейсів. Авіаперевізник поки не здійснює польоти до та з Ізраїлю.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника, передає Новини.LIVE.

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flydubai поки не літатиме до та з Ізраїлю

Зазначається, що у зв’язку з інцидентом, що стався 30 вересня з рейсом FZ 1073, та за погодженням із відповідними органами влади рейси авіакомпанії flydubai до Ізраїлю та з Ізраїлю будуть призупинені на час проведення розслідування.

"Безпека та благополуччя наших пасажирів, екіпажу та авіаційної діяльності залишаються нашим найвищим пріоритетом. Це тимчасове призупинення дозволить відповідним органам влади продовжити свою роботу та з’ясувати всі обставини інциденту", — йдеться в повідомленні.

Авіаперевізник пообіцяв тісно співпрацювати з урядовими органами, регуляторними органами та зацікавленими сторонами в аеропортах і перегляне рішення про призупинення польотів, коли з’явиться більше інформації.

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