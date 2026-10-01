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Головна Транспорт Інцидент на борту flydubai: компанія призупинила частину рейсів

Інцидент на борту flydubai: компанія призупинила частину рейсів

Ua ru
1 жовтня 2026 10:36
Інцидент на борту flydubai: компанія призупинила рейси до та з Ізраїлю
Літак flydubai. Фото: flydubai/Facebook

На тлі інциденту на борту літака flydubai авіакомпанія тимчасово призупинила частину рейсів. Авіаперевізник поки не здійснює польоти до та з Ізраїлю.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника, передає Новини.LIVE.

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flydubai поки не літатиме до та з Ізраїлю

Зазначається, що у зв’язку з інцидентом, що стався 30 вересня з рейсом FZ 1073, та за погодженням із відповідними органами влади рейси авіакомпанії flydubai до Ізраїлю та з Ізраїлю будуть призупинені на час проведення розслідування.

"Безпека та благополуччя наших пасажирів, екіпажу та авіаційної діяльності залишаються нашим найвищим пріоритетом. Це тимчасове призупинення дозволить відповідним органам влади продовжити свою роботу та з’ясувати всі обставини інциденту", — йдеться в повідомленні.

Авіаперевізник пообіцяв тісно співпрацювати з урядовими органами, регуляторними органами та зацікавленими сторонами в аеропортах і перегляне рішення про призупинення польотів, коли з’явиться більше інформації.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що рейс авіакомпанії Flydubai, що прямував 30 вересня з Дубая до Тель-Авіва, ледь не завершився трагедією через спробу викрадення. У кабіні судна сталася кривава сутичка, бо другий пілот, громадянин Оману, напав на капітана, який був громадянином ОАЕ. Борт подав сигнал про захоплення, почав неконтрольовано знижуватися та різко змінив курс, через що Ізраїль був змушений підняти на перехоплення два винищувачі.

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Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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