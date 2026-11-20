Самолет El Al. Фото: El Al/Facebook

Ведущая авиакомпания Израиля El Al откладывает возобновление авиарейсов между Тель-Авивом и Дубаем. Ограничения будут действовать как минимум до 30 декабря 2026 года. Пассажирам, которые уже забронировали рейсы, следует связаться с авиакомпанией.

Об этом сообщает Times of Israel, передает Новини.LIVE.

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El Al отменяет рейсы в Дубай

Рейсы между аэропортом имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и международным аэропортом Дубая являются одними из самых загруженных и оживленных авиаузлов мира.

Авиарейсы были приостановлены 30 сентября после того, как второй пилот самолета flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, пытался разбить самолет и убить всех пассажиров на борту.

Большинство пассажиров были гражданами Израиля, что вызвало серьезную обеспокоенность по поводу безопасности.

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Полеты между Тель-Авивом и Дубаем так и не возобновились после попытки теракта на борту самолета flydubai. Впоследствии следствие выяснило, что второй пилот, планировавший разбить самолет, был гражданином Омана — страны, с которой Израиль не поддерживает дипломатических отношений.

В ходе расследования, проведенного Объединенными Арабскими Эмиратами, генеральный прокурор установил, что второй пилот планировал разбить самолет в пассажирском зале терминала № 3 аэропорта имени Бен-Гуриона.

Из-за попытки теракта израильские авиакомпании Arkia и Israir не спешат возобновлять полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы между ОАЭ и Израилем в настоящее время выполняет только компания Etihad.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на рейсе авиакомпании flydubai, следовавшем 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, едва не произошла трагедия. В кабине самолета произошла кровавая стычка, поскольку второй пилот, гражданин Омана, напал на капитана, который был гражданином ОАЭ. Самолет подал сигнал о захвате, начал неконтролируемо снижаться и резко изменил курс, из-за чего Израиль был вынужден поднять на перехват два истребителя.

Также Новини.LIVE сообщали, что катастрофу предотвратили сами пассажиры. Нескольким израильтянам удалось прорваться в кабину и обезвредить нападавшего. После этого управление самолетом взяли на себя пассажиры с летным опытом — граждане Украины и РФ, которые смогли успешно посадить самолет в городе Табук (Саудовская Аравия).