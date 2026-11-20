Літак El Al. Фото: El Al/Facebook

Провідна авіакомпанія Ізраїлю El Al переносить відновлення авіарейсів між Тель-Авівом і Дубаєм. Обмеження триватимуть щонайменше до 30 грудня 2026 року. Пасажирам, які вже забронювали рейси, варто зв'язатися із авіакомпанією.

Про це повідомляє Times of Israel, передає Новини.LIVE.

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El Al скасовує рейси до Дубая

Польоти між аеропортом імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві та міжнародним аеропортом Дубая є одним із найбільш зв’язаних та завантажених авіаційних вузлів світу.

Авіарейси було призупинено 30 вересня після того, як другий пілот літака flydubai, що прямував з Дубая до Тель-Авіва, намагався розбити літак та вбити всіх пасажирів на борту.

Більшість пасажирів були громадянами Ізраїлю, що викликало серйозні занепокоєння щодо безпеки.

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Польоти між Тель-Авівом і Дубаєм так і не відновилися після спроби теракту на борту літака flydubai. Згодом слідство з’ясувало, що другий пілот, який планував розбити літак, був громадянином Оману — країни, з якою Ізраїль не має дипломатичних відносин.

У ході розслідування, проведеного Об’єднаними Арабськими Еміратами, генеральний прокурор встановив, що другий пілот планував розбити літак у пасажирському залі терміналу № 3 аеропорту імені Бен-Гуріона.

Через спробу теракту не поспішають відновлювати сполучення до Об’єднаних Арабських Еміратів ізраїльські авіакомпанії Arkia та Israir. Рейси між ОАЕ та Ізраїлем нині виконує лише компанія Etihad.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на рейс авіакомпанії flydubai, що прямував 30 вересня з Дубая до Тель-Авіва ледь не сталася трагедія. У кабіні судна сталася кривава сутичка, бо другий пілот, громадянин Оману, напав на капітана, який був громадянином ОАЕ. Борт подав сигнал про захоплення, почав неконтрольовано знижуватися та різко змінив курс, через що Ізраїль був змушений підняти на перехоплення два винищувачі.

Також Новини.LIVE писали, що катастрофі запобігли самі пасажири. Кільком ізраїльтянам вдалося прорватися до кабіни та знешкодити нападника. Після цього керування літаком перебрали на себе пасажири з льотним досвідом — громадяни України та РФ, які змогли успішно посадити борт у місті Табук (Саудівська Аравія).