Bolt вводит новые ограничения: что нужно знать водителям

Смертельная авария в Киеве. Фото: Нацполиция, Bolt. Коллаж: Новини.LIVE

На фоне ужасающего ДТП со смертельным исходом в Киеве компания Bolt ввела новые ограничения для водителей, доставляющих пассажиров. В частности, в службе не смогут работать нарушители, неоднократно превышавшие скорость во время движения.

Об этом говорится в сообщении Bolt в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Bolt будет строго наказывать водителей, превышающих скорость

Как сообщила Киевская городская прокуратура в комментарии "Украинской правде", водитель Mercedes, который врезался в пешеходный переход на Кардачах в столице 5 июня и унес жизни 4 человек, на момент ДТП выполнял заказ — в машине ехала 41-летняя пассажирка. Она также получила травмы.

Она рассказала, что водитель был приветлив, однако во время поездки он начал резко перестраиваться из полосы в полосу и увеличивать скорость. Пострадавшей стало страшно, и она попросила таксиста остановить машину. Однако водитель проигнорировал ее просьбу и через некоторое время врезался в пешеходный переход.

Страшную трагедию прокомментировали в службе такси Bolt. Там заверили, что аккаунт водителя был навсегда заблокирован сразу после того, как компании стало известно о первых обстоятельствах аварии.

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В Bolt добавили, что в настоящее время сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют им всю необходимую информацию.

На фоне трагедии в компании также пересмотрели внутренние процедуры реагирования. В частности, был ограничен доступ к платформе для тех водителей, в отношении которых поступило как минимум две жалобы на превышение скорости или опасную манеру вождения.

В Bolt заверили, что такие обращения рассматриваются в первоочередном порядке. Кроме того, команда компании сейчас активно работает над тем, чтобы усилить в приложении контроль за соблюдением ПДД.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что водителю Mercedes, который стал виновником смертельного ДТП в Киеве, сообщили о подозрении. В результате аварии в Соломенском районе погибли четыре человека.

Также первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что у водителя 39 нарушений ПДД, среди которых — десятки раз превышение скорости. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом на 3 года.