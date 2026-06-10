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Головна Транспорт Bolt попередив про нові обмеження: що загрожує водіям-порушникам правил

Bolt попередив про нові обмеження: що загрожує водіям-порушникам правил

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 12:52
Bolt вводить нові обмеження: що варто знати водіям
Смертальна аварія в Києві. Фото: Нацполіція, Bolt. Колаж: Новини.LIVE

На тлі моторошної смертельної ДТП в Києві, компанія Bolt ввела нові обмеження для водіїв, які доставляють пасажирів. Зокрема, в службі не зможуть працювати порушники, які неодноразово перевищили швидкість під час руху.

Про це йдеться в повідомленні Bolt в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Bolt суворо каратиме водіїв, які перевищують швидкість

Як повідомила Київська міська прокуратура у коментарі "Українській правді", водій Mercedes, який влетів у перехід на Кардачах у столиці 5 червня та забрав життя 4 людей, на момент ДТП виконував замовлення — із них їхала в авто 41-річна пасажирка. Вона також була травмована.

Вона розповіла, що водій був привітний, проте під час поїздки він почав різко перелаштовуватись із смуги у смугу та збільшувати швидкість. Постраждалій стало страшно і вона попросила таксиста зупинити авто. Проте водій проігнорував її прохання і через деякий час влетів у перехід.

Страшну трагедію прокоментували у службі таксі Bolt. Там запевнили, що аккаунт водія було назавжди заблоковано одразу після того, як компанії стало відомо про перші обставини аварії. 

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В Bolt додали, що співпрацюють нині з правоохоронцями та надають їм усю необхідну інформацію.

На тлі трагедії в компанії також переглянули внутрішні процедури реагування. Зокрема, було обмежено доступ до платформи для тих водіїв, щодо яких надійшли щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

В Bolt запевнили, що такі звернення розглядаються у першочерговому порядку. Крім того, команда компанії нині активно працює над тим, щоб посилити в додатку контроль за дотриманням ПДР.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що водієві Mercedes, який спричинив смертельну ДТП у Києві, повідомили про підозру. Внаслідок аварії в Солом’янському районі загинули четверо людей. 

Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що водій має 39 порушень ПДР, серед яких — десятки разів перевищення швидкості. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на 3 роки.

ДТП порушення Bolt
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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