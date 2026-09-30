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Главная Транспорт Более 9 часов: в Украине задерживается ряд поездов

Более 9 часов: в Украине задерживается ряд поездов

Ua ru
30 сентября 2026 10:35
«Укрзализныця» предупредила о задержках поездов: расписание
Столичный вокзал. Фото: Новини.LIVE

Из-за атак России на железнодорожную инфраструктуру поезда в Украине курсируют со значительными задержками. Часть рейсов Укрзализныци опаздывает более чем на 9 часов. По состоянию на утро 30 сентября расписание десятков поездов было сдвинуто.

Об этом говорится на портале УЗ Веземо, передает Новини.LIVE.

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В Украине опаздывает ряд поездов

Из-за опасности были изменены расписания как внутренних, так и международных рейсов. Причина не указывается, однако в некоторых регионах звучит воздушная тревога.

В частности, более чем на 9 часов отстает от расписания поезд №31/32 Запорожье-Перемышль. Он должен был прибыть в 09:19.

Рейс №3/4 Днепр — Ужгород сейчас опаздывает более чем на 10 часов, а поезд №9/10 Киев — Будапешт задерживается на 7 часов 39 минут.

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Кроме того, опаздывают поезда:

  • Чернигов — Ясиня, Харьков — Ужгород и Днепр — Ковель — отставание более шести часов;
  • Киев — Николаев, Киев — Запорожье, Харьков — Рахов и Харьков — Одесса — задержки почти на шесть часов;

Затримка потягів Укрзалізниці 30 вересня

Актуальную информацию о задержках поездов Укрзализныци можно проверить на портале УЗ Веземо, на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

Пассажиры также могут узнать подробности о задержке поезда по горячей линии «Укрзализныци»: 0 800 503 111.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Укрзализныця поезда война в Украине
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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