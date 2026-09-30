Укрзалізниця попередила про затримки потягів: графік

Столичний вокзал. Фото: Новини.LIVE

Через атаки Росії на залізничну інфраструктуру потяги в України курсують із суттєвими затримками. Частина рейсів Укрзалізниці запізнюється на понад 9 годин. Станом на ранок 30 вересня зміщено графік десятків потягів.

Про це йдеться на порталі "УЗ Веземо", передає Новини.LIVE.

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В Україні запізнюється низка потягів

Через небезпеку було змінено графіки як внутрішніх, так і міжнародних рейсів. Причина не зазначається, проте в частині регіонів лунає повітряна тривога.

Зокрема, на понад 9 годин відстає від графіку потяг №31/32 Запоріжжя-Перемишль. Він мав прибути о 09:19.

Рейс №3/4 Дніпро - Ужгород запізнюється нині на понад 10 годин, а потяг №9/10 Київ - Будапешт затримується на 7 годин 39 хвилин.

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Крім того, запізнюються потяги:

Чернігів - Ясіня, Харків - Ужгород та Дніпро - Ковель - відставання понад шість годин;

Київ - Миколаїв, Київ - Запоріжжя, Харків - Рахів та Харків - Одеса - затримки майже на шість годин;

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Пасажири також мають можливість дізнатись деталі про затримку потягу на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.