Автобус Киев — Варшава: сколько стоят билеты в июле 2026 года

Поездки на автобусе в Польшу. Фото: facebook.com/autolux, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В Украине наступил пик летних отпусков, и спрос на автобусные поездки в страны Европы значительно вырос. Цены на билеты варьируются в зависимости от перевозчиков и условий в салоне. Путешественники также могут выбрать рейсы прямо в аэропорты.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоит билет на автобус Киев – Варшава в июле 2026 года.

Сколько придется заплатить за билеты в Варшаву

Стоимость проезда в автобусе из Украины в Польшу зависит от места отправления и пункта назначения, а также от модели транспортного средства и условий в салоне. Если сравнивать цены, то даже при одинаковых параметрах разница составляет около 1400 гривен.

В мае 2026 года пассажирам придется заплатить за место в автобусе максимум 3 720 гривен, минимум — 2 600 гривен.

Цены на автобус из Киева в Польшу. Фото: скриншот

Продолжительность поездки между столицами зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и занимает ориентировочно от 15 до 22 часов.

Салоны автобусов оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия — от Wi-Fi и кондиционера до климат-контроля и туалета.

Многие автобусные рейсы делают остановки в городах Украины (Житомир, Ровно, Луцк и другие) и Польши (Люблин, Холм и другие) — пассажиры могут добраться за границу по удобному для себя маршруту. Также можно сразу выбрать рейс до аэропорта, что позволит не переплачивать за дополнительный трансфер.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, какое имущество конфискуют на границе и кто может им распоряжаться. Изъятию подлежит контрабанда, незадекларированные товары, поддельная продукция и т. д. Эти вещи могут утилизировать, бесплатно передать другим лицам или уничтожить.