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Главная Транспорт Атаки РФ на контрольно-пропускные пункты: что изменится для украинцев

Атаки РФ на контрольно-пропускные пункты: что изменится для украинцев

Ua ru
22 октября 2026 19:45
Атаки РФ на контрольно-пропускные пункты: что может измениться для украинцев
Пункт пропуска Белая Церковь — Сигету-Мармацей. Фото: Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины

Украинцам становится всё труднее выезжать за пределы страны. В частности, помимо железнодорожной инфраструктуры, начались атаки на автомобильные пункты пропуска с соседними государствами. Правительство в настоящее время занимается вопросами изменения расположения украинских пунктов пропуска на территории других государств.

Об этом рассказал первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач в комментарии для Новини.LIVE.

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Что будет с украинскими пунктами пропуска

По словам Деркача, у правительства есть стратегия развития пограничной инфраструктуры. Он пояснил, что она определяет четкий план развития пограничной инфраструктуры Украины, в том числе с Республикой Молдовой и странами-членами Европейского Союза:

"С Молдовой у нас есть план по открытию некоторых новых пунктов пропуска, ну и, конечно, расширению, увеличению пропускной способности пунктов пропуска через границу. Потому что это наша основная задача", — добавил он.

Деркач рассказал, что у Украины сейчас есть отдельный вызов — Россия начала атаковать автомобильные пункты пропуска. По его словам, государство восстановило работу поврежденных пунктов пропуска за 24 часа.

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"Риск повторных атак на пункты пропуска есть, он существует. Поэтому мы сейчас работаем с Республикой Молдова над определением возможности выделения некоторых пунктов пропуска, которые будут работать на территории Молдовы. У нас уже есть такие примеры", — сказал он.

Деркач добавил, что у Украины с Молдовой есть соглашение о совместных пунктах пропуска, о совместном контроле. В частности, несколько пунктов пропуска на украинской стороне являются совместными, где работают сотрудники Молдовы и Украины.

"Есть, например, пункт пропуска Паланка, он находится на территории Молдовы, и там как раз работают пограничники-таможенники и Украины, и Молдовы. Мы как раз работаем с Молдовой, чтобы, возможно, увеличить их количество и, возможно, реализовать ещё хотя бы один-два пилотных проекта", — поделился первый заместитель.

Он добавил, что речь идет о фактически совместных пунктах пропуска на территории Молдовы, где будут работать сотрудники Государственной пограничной таможенной службы обеих стран. По словам Деркача, в настоящее время ведется диалог со всеми соседними странами.

"С Польшей у нас уже есть, фактически, четыре полноценных пункта пропуска, которые находятся на территории Польши. Там, по сути, осуществляется контроль в одном совместном пункте пропуска на территории Республики Польша. Мы, конечно, ведем переговоры, в том числе и с Румынией, и со Словакией, и с Венгрией о том, чтобы у нас была такая возможность", — рассказал чиновник.

Деркач предупредил, что новую стратегию не будут внедрять прямо сейчас на всех пунктах пропуска, однако власти работают над тем, чтобы появилась возможность пересекать границу в другую сторону. Он добавил, что для этого Украина должна заключить специальные двусторонние соглашения, и сейчас правительство работает над созданием и подписанием таких соглашений с Польшей, Словакией, Румынией, а также с Европейской комиссией.

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинцев могут не пропустить в Польшу. Причины задержек на границе в августе 2026 года бывают разные. Однако чаще всего проблемы возникают из-за отсутствия приглашения, наличных денег, медицинской страховки и билета на обратный рейс в Украину.

Также Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, а в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

Молдова правила путешествие война в Украине выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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