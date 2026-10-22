Атаки РФ на контрольно-пропускные пункты: что может измениться для украинцев

Атаки РФ на контрольно-пропускные пункты: что изменится для украинцев
Украинцам становится всё труднее выезжать за пределы страны. В частности, помимо железнодорожной инфраструктуры, начались атаки на автомобильные пункты пропуска с соседними государствами. Правительство в настоящее время занимается вопросами изменения расположения украинских пунктов пропуска на территории других государств.
Об этом рассказал первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач в комментарии для Новини.LIVE.
Что будет с украинскими пунктами пропуска
По словам Деркача, у правительства есть стратегия развития пограничной инфраструктуры. Он пояснил, что она определяет четкий план развития пограничной инфраструктуры Украины, в том числе с Республикой Молдовой и странами-членами Европейского Союза:
"С Молдовой у нас есть план по открытию некоторых новых пунктов пропуска, ну и, конечно, расширению, увеличению пропускной способности пунктов пропуска через границу. Потому что это наша основная задача", — добавил он.
Деркач рассказал, что у Украины сейчас есть отдельный вызов — Россия начала атаковать автомобильные пункты пропуска. По его словам, государство восстановило работу поврежденных пунктов пропуска за 24 часа.
"Риск повторных атак на пункты пропуска есть, он существует. Поэтому мы сейчас работаем с Республикой Молдова над определением возможности выделения некоторых пунктов пропуска, которые будут работать на территории Молдовы. У нас уже есть такие примеры", — сказал он.
Деркач добавил, что у Украины с Молдовой есть соглашение о совместных пунктах пропуска, о совместном контроле. В частности, несколько пунктов пропуска на украинской стороне являются совместными, где работают сотрудники Молдовы и Украины.
"Есть, например, пункт пропуска Паланка, он находится на территории Молдовы, и там как раз работают пограничники-таможенники и Украины, и Молдовы. Мы как раз работаем с Молдовой, чтобы, возможно, увеличить их количество и, возможно, реализовать ещё хотя бы один-два пилотных проекта", — поделился первый заместитель.
Он добавил, что речь идет о фактически совместных пунктах пропуска на территории Молдовы, где будут работать сотрудники Государственной пограничной таможенной службы обеих стран. По словам Деркача, в настоящее время ведется диалог со всеми соседними странами.
"С Польшей у нас уже есть, фактически, четыре полноценных пункта пропуска, которые находятся на территории Польши. Там, по сути, осуществляется контроль в одном совместном пункте пропуска на территории Республики Польша. Мы, конечно, ведем переговоры, в том числе и с Румынией, и со Словакией, и с Венгрией о том, чтобы у нас была такая возможность", — рассказал чиновник.
Деркач предупредил, что новую стратегию не будут внедрять прямо сейчас на всех пунктах пропуска, однако власти работают над тем, чтобы появилась возможность пересекать границу в другую сторону. Он добавил, что для этого Украина должна заключить специальные двусторонние соглашения, и сейчас правительство работает над созданием и подписанием таких соглашений с Польшей, Словакией, Румынией, а также с Европейской комиссией.
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