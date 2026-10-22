Атаки РФ на пункти пропуску: що може змінитися для українців

Пункт пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй". Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Українцям стає дедалі важче виїжджати за межі держави. Зокрема, окрім залізничної інфраструктури почала атакувати автомобільні пункти пропуску с сусідніми державами. Уряд нині займається питаннями зміни розташування українських пунктів пропуску на територіях інших держав.

Про це розповів Перший заступник Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач в коментарі Новини.LIVE.

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Що буде з українськими пунктами пропуску

За словами Деркача, в Уряді є стратегія з розбудови прикордонної інфраструктури. Він пояснив, що вона забезпечує такий чіткий план, як Україна нині розбудовує прикордонну інфраструктуру, в тому числі з Республікою Молдови та країнами-членами Європейського Союзу,

"З Молдовою у нас є план по відкриттю деяких нових пунктів пропуску, ну і, звісно, розширення, збільшення спроможності пунктів пропуску через кордон. Тому що це наше основне завдання", — додав він.

Деркач розповів, що в України нині є окремий виклик — Росія почала атакувати автомобільні пункти пропуску. За його словами, держава відновила роботу пошкоджених пунктів пропуску за 24 години.

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"Ризик потрапляння знову ж таки атак до пунктів пропуску, він є, він існує. Тому ми зараз працюємо з Республікою Молдова про фактично визначення можливості визначення деяких пунктів пропуску, які будуть працювати на території Молдови. В нас такі кейси вже є", — сказав він.

Деркач додав, що в України з Молдовою є угода про спільні пункти пропуску, про спільний контроль. Зокрема, декілька пунктів пропуску на українській стороні спільних, де працюють працівники Молдови і України.

"Є, наприклад, пункт пропуску Паланка, він знаходиться на території Молдови, і там якраз працюють прикордонники-митники і України, і Молдови. Ми якраз працюємо з Молдовою, щоб, можливо, збільшити таку кількість і, можливо, зробити ще хоча б один-два пілотних проєкти", — поділився Перший заступник.

Він додав, що мова йде про фактично спільні пункти пропуску на території Молдови, де будуть працювати працівники Держприкордонної митної служби обох країн. За словами Деркача, нині діалог ведеться з всіма країнами-сусідами.

"З Польщею в нас вже є, фактично, чотири пункти пропуску повноцінних, які знаходяться на території Польщі. Там фактично, здійснюється контроль в одному пункті пропуску спільному на території Республіки Польща. Ми, звісно, ведемо перемовини, в тому числі і з Румунією, і з Словаччиною, і з Угорщиною про те, щоб в нас така можливість була", — розповів чиновник.

Деркач попередив, що нову стратегію не реалізовувати прямо зараз по всім пунктам пропуску, проте влада працює над тим, щоб була можливість перейти на іншу сторону. Він додав, що для цього Україна має прийняти спеціальні двосторонні угоди, і зараз уряд працює щодо створення і підписання таких угод з Польщею, Словаччиною, Румунією, а також з Європейською Комісією.

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