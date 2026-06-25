Поїздка на потязі УЗ: як подорожувати з тваринами у межах України

Перевезення тварин у потязі. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Плануючи подорож потягом, власники тварин повинні заздалегідь подбати про все необхідне для поїздки — вони повністю несуть відповідальність за улюбленців. Укрзалізниця встановила певні правила та обмеження для перевезення тварин у потягах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Поїздка з невеликим собакою, котом або папугою

Власник має взяти із собою ветеринарний документ з усіма щепленнями та обробками, а також контейнер-переноску, рюкзак-переноску або інший тимчасовий будиночок з водонепроникним абсорбуючим дном. Крім того, на тварину потрібно оформити перевізний квиток

Поїздка з великим собакою (вище 45 см у холці)

Чотирилапий має бути із повідцем та у наморднику. Власник має придбати окремий квиток на тварину та мати про собі ветеринарний документ

Великих собак можна дозволяється перевозити лише у:

вагонах купе та Люкс;

RIC;

потягах Інтерсіті та Інтерсіті+;

в сидячих вагонах регіональних потягів.

В УЗ попепередили, що у купе власнику необхідно викупити чотири місця, у вагоні Люкс — обидва місця, у вагоні RIC — три місця.

Крім того, у Інтерсіті та Інтерсіті+ із великим собакою потрібно викупити всі місця, що розміщені єдиним блоком у ряду та розмістити улюбленця біля себе: під місцями або поруч. При цьому чотирилапому не дозволяється їхати на сидінні.

У регіональному потягу собаку дозволяється перевозити у крайньому тамбурі першого чи останнього вагона.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що послугами Укрзалізниці щодня користується багато українців і для окремих категорій пасажирів діють пільги. Зокрема, одні можуть подорожувати безплатно, інші — купувати квитки зі знижкою. Варто врахувати, що деякі пільги працюють лише у певний проміжок часу.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.