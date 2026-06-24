Після ремонту: Kyiv City Express відновлює повне кільце

Kyiv City Express в Києві. Фото: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомила про відновлення маршруту столичної електрички. Після завершення ремонтних робіт Kyiv City Express повертає повне кільце.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

Kyiv City Express знову курсує повноцінним кільцем

Зазначається, що міст між станціями Почайна та Райдужний після ремонту відкритий для руху за своїм графіком. Зокрема, вже з 28 червня Kyiv City Express відновлює повне залізничне кільце навколо Києва.

В Укрзалізниці розповіли, що на мосту було оновлено несучі конструкції, а також додано нові елементи колій. Тепер він має антикорозійний захист, який суттєво продовжить термін його служби та підвищить безпеку руху поїздів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

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