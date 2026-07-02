Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Пільговий проїзд в потягах: чи мають студенти знижки на квитки УЗ

Пільговий проїзд в потягах: чи мають студенти знижки на квитки УЗ

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 16:00
Подорож Укрзалізницею: які знижки для студентів діють у липні 2026 року
Студентка мандрує потягом УЗ. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Студентський квиток дає можливість економити на подорожах. Зокрема, ті хто навчається у коледжах та вузах можуть купувати квитки на потяги Укрзалізниці зі знижкою. Проте вона діє не на усі типи вагонів та поїздів.

Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Знижки УЗ для студентів

В Укрзалізниці розповіли, що студентам надається 50% знижки на квитки в загальних, плацкартних вагонах, вагонах 2 і 3 класу на рейси в межах України, приміські потяги та City Express. 

Перевізник зауважив, що квитки в інших вагонах в межах України та квитки на міжнародні рейси студенти мають оплачувати за повною вартістю. 

Таким чином, знижки не буде, якщо студент придбає квиток у вагони вищої категорії — СВ, купе, перший клас (крім регіональних поїздів). 

Читайте також:

Щоб зекономити, студенту треба ввести свої дані при бронюванні квитків онлайн, а також мати при собі документ під час посадки на рейс.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що послугами Укрзалізниці щодня користується багато українців і для окремих категорій пасажирів діють пільги. Зокрема, одні можуть подорожувати безплатно, інші — купувати квитки зі знижкою. Варто врахувати, що деякі пільги працюють лише у певний проміжок часу.

Також Новини.LIVE писали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Укрзалізниця поїзди пільги
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації