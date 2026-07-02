Подорож Укрзалізницею: які знижки для студентів діють у липні 2026 року

Студентка мандрує потягом УЗ. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Студентський квиток дає можливість економити на подорожах. Зокрема, ті хто навчається у коледжах та вузах можуть купувати квитки на потяги Укрзалізниці зі знижкою. Проте вона діє не на усі типи вагонів та поїздів.

Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Знижки УЗ для студентів

В Укрзалізниці розповіли, що студентам надається 50% знижки на квитки в загальних, плацкартних вагонах, вагонах 2 і 3 класу на рейси в межах України, приміські потяги та City Express.

Перевізник зауважив, що квитки в інших вагонах в межах України та квитки на міжнародні рейси студенти мають оплачувати за повною вартістю.

Таким чином, знижки не буде, якщо студент придбає квиток у вагони вищої категорії — СВ, купе, перший клас (крім регіональних поїздів).

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Щоб зекономити, студенту треба ввести свої дані при бронюванні квитків онлайн, а також мати при собі документ під час посадки на рейс.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що послугами Укрзалізниці щодня користується багато українців і для окремих категорій пасажирів діють пільги. Зокрема, одні можуть подорожувати безплатно, інші — купувати квитки зі знижкою. Варто врахувати, що деякі пільги працюють лише у певний проміжок часу.

Також Новини.LIVE писали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.