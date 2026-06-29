Місячний абонемент за 49 євро: як зекономити на поїздках в Європі

Купівля квитків на потяг Nederlandse Spoorwegen (NS). Фото: NS, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Популярність "повільних подорожей" зростає, оскільки туристи прагнуть проводити більше часу в одному місці та по-справжньому зануритися в місцеву культуру. В Європі туристи можуть заощадити на залізничних подорожах. Зокрема, поїздки Нідерландами стануть простішою та менш обтяжливими для гаманця.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

Проїзний всього за 49 євро

В Нідерландах став доступний літній залізничний абонемент, що надає відвідувачам можливість необмеженого пересування по всій країні в години низького навантаження, у вихідні та святкові дні всього за 49 євро на місяць.

Програма NS Flex Dal Vrij була запущена національною залізничною компанією Nederlandse Spoorwegen (NS) у співпраці з урядом. Завдяки ній пасажири можуть суттєво зекономити — звичайний місячний проїзний обійшовся б у 127,95 євро.

Проте скористатися такою пропозицією можна лише до 30 червня включно.

Розгалужена залізнична мережа Нідерландів налічує близько 400 залізничних станцій, деякі з яких, наприклад "Харлем-Централ" та "Лейден", мають багату історію.

На нових і більших станціях, зокрема в Амстердамі та Утрехті, нерідко зустрічаються потяги з USB-зарядними пристроями, цифровими табло та безкоштовним Wi-Fi.

Місячний абонемент на поїзд діє в години низького навантаження, а саме з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00 та з 18:30 до 6:30. Пасажири також можуть користуватися необмеженою кількістю поїздок у вихідні дні — з 18:30 п’ятниці до 4:00 ранку понеділка.

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