LOT побалував новими знижками: куди можна економно полетіти

Літак LOT. Фото: lot.com

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Популярна польська авіакомпанія LOT запустила швидкий розпродаж. Пасажири можуть вигідно придбати квитки до популярних курортів та Балкан. Проте варто поспішити, адже знижки діють лише один день.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Швидкий розпродаж LOT

Акція діє на польоти з вересня 2026 по квітень 2027 року. Мандрівники можуть обрати зручний для себе аеропорт у багатьох польських містах —Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Катовіце, Познані, Жешуві, Любліні, Щецині, Бидгощі та інших.

Акційний період залежить від напрямку:

Тірана: 21.09.2026 – 22.04.2027;

Салоніки, Подгориця, Сараєво: 21.09.2026 – 22.04.2027 (крім 25.10.2026 – 27.03.2027);

Дубровник: 10.09.2026 – 22.04.2027 (крім 25.10.2026 – 27.03.2027);

Спліт: 15.09.2026 – 22.04.2027 (крім 22.10.2026 – 27.03.2027);

Іракліон (Крит): 21.09.2026 – 02.11.2026

Афіни: 14.10.2026 – 31.03.2027;

Загреб, Любляна: 25.10.2026 – 27.03.2027.

Доступні акційні напрямки (ціна в обидва боки):

Варшава – Тірана — від 109 євро (469 PLN);

Краків – Салоніки — від 109 євро(469 PLN);

Ряшів – Подгориця — від 109 євро(469 PLN);

Варшава – Афіни — від 116 євро(499 PLN);

Варшава – Іракліон (Крит) — від 139 євро (599 PLN);

Познань – Загреб — від 139 євро (599 PLN).

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 55x40x23 см.

Додатково пасажир може взяти на борт ще одну особисту річ (дамську сумочку, сумку для ноутбука, косметичку чи парасольку) вагою до 2 кг. Речі мандрівників мають поміщатися в багажну полицю над головою або під переднім сидінням.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, SkyUp літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.