Автобус Київ — Варшава: найдорожчі та найдешевші квитки у липні 2026 року

Поїздки на автобусі до Польщі. Фото: facebook.com/autolux, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні пік літніх відпусток і суттєво зріс попит на поїздки автобусами до країн Європи. Ціни на квитки різняться в залежності від перевізників та умов у салоні. Мандрівники також можуть обрати рейси прямо до аеропортів.

Новини.LIVE розкаже, скільки коштує квиток на автобус Київ – Варшава у липні 2026 року.

Скільки доведеться віддати за квитки до Варшави

Вартість проїзду в автобусі з України до Польщі залежить від місця виїзду та пункт призначення, а також станку транспортного засобу та умов у них. Порівнюючи ціни, то навіть у випадку однакових параметрів різниця складає близько 1400 гривень.

В травні 2026 року пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі 3 720 гривень, мінімально — 2 600 гривень.

Ціни на автобус з Києва до Польщі. Фото: скриншот

Тривалість поїздки між столицями залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та займає орієнтовно від 15 до 22 годин.

Читайте також:

Салон автобусів облаштовані усім необхідним для зручних мандрівок — від Wi-Fi та кондиціонеру до клімат-контролю та туалету.

Багато автобусних рейсів зупиняються у містах України (Житомир, Рівне, Луцьк та інші) та Польщі (Люблін, Холм та інші) — пасажири можуть дістатися за кордон вигідним для себе маршрутом. Такоє можна одразу обрати рейс до аеропорту, що дасть можливість не переплачувати за додатковий трансфер.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, яке майно конфіскують на кордоні та хто може ним розпоряджатися. Вилученню підлягає контрабанда, незадекларовані товари, підроблена продукція тощо. Ці речі можуть утилізувати, безплатно передати іншим особам або знищити.